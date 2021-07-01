"Евробляхеры" столкнулись с первыми штрафами при растаможке
В Украине владельцев автомобилей с иностранной регистрацией при их растаможивании штрафуют на 34 000 гривен. Это происходит из-за того, что они пользуются услугами мошенников и предоставляют ложные документы, сообщает Обозреватель.
Аферисты завлекают низкой ценой в 100 долларов за свои "услуги", и водители, которые ими пользуются, не могут растаможить свои авто и получают санкции. Кроме денежного штрафа их также задерживают и конфискуют машину.
"Самая большая проблема – документы. Бывает, что они неправильные, там есть какие-то незаконные распоряжения, поддельные доверенности, свидетельства о регистрации. Кроме того, машина должна быть снята с учета за рубежом в условиях карантина. Очевидно, что человек сам не поедет, так как есть ограничения . Значит, будет пользоваться услугами посредников ", – сказал глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.
Теоретически подать таможенную декларацию владелец "евробляхи" может самостоятельно через веб-портал "Единое Окно". Однако за неправильное ее заполнения предусмотрен штраф от 8500 грн за ложные данные.
Также растаможка осложняется из-за ограничений относительно пересечения границы, связанные с пандемией коронавируса. Уехать в Литву и Польшу самостоятельно нельзя и придется прибегать к услугам посредников.
Их количество пока ограничено, а заказов уже набрано на месяцы вперед, что также затягивает процесс. Кроме того, нелегко найти первоначального собственника автомобиля, с которым необходимо подписать договор купли-продажи.
Пока точно неизвестно, сколько оформили авто на иностранном регистрации. Известно, что за первый день процедуру прошли 60 "евроблях".
"На тех или иных терминалах бывает, что люди стоят в очереди, так как на этих же пунктах оформляются еще и товары, грузы, фуры и т.д. Очевидно, что есть пропускная система того или иного терминала, поэтому могут быть какие-то очереди. Но какой-то пиковой нагрузки не наблюдается. Думаю, что она может быть, как в 2018 году, где-то во второй половине отведенного срока, то есть через 3 месяца. Но по нашим подсчетам, не более 30-50 тыс. "евроблях" будут оформлены в течение этого полугодового периода легализации", – добавил Бучацкий.