"Евробляхеры" столкнулись с первыми штрафами при растаможке

В Украине владельцев автомобилей с иностранной регистрацией при их растаможивании штрафуют на 34 000 гривен. Это происходит из-за того, что они пользуются услугами мошенников и предоставляют ложные документы, сообщает Обозреватель.

Аферисты завлекают низкой ценой в 100 долларов за свои "услуги", и водители, которые ими пользуются, не могут растаможить свои авто и получают санкции. Кроме денежного штрафа их также задерживают и конфискуют машину.

"Самая большая проблема – документы. Бывает, что они неправильные, там есть какие-то незаконные распоряжения, поддельные доверенности, свидетельства о регистрации. Кроме того, машина должна быть снята с учета за рубежом в условиях карантина. Очевидно, что человек сам не поедет, так как есть ограничения . Значит, будет пользоваться услугами посредников " , – сказал глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

Теоретически подать таможенную декларацию владелец "евробляхи" может самостоятельно через веб-портал "Единое Окно". Однако за неправильное ее заполнения предусмотрен штраф от 8500 грн за ложные данные.

Также растаможка осложняется из-за ограничений относительно пересечения границы, связанные с пандемией коронавируса. Уехать в Литву и Польшу самостоятельно нельзя и придется прибегать к услугам посредников.

Их количество пока ограничено, а заказов уже набрано на месяцы вперед, что также затягивает процесс. Кроме того, нелегко найти первоначального собственника автомобиля, с которым необходимо подписать договор купли-продажи.

Пока точно неизвестно, сколько оформили авто на иностранном регистрации. Известно, что за первый день процедуру прошли 60 "евроблях".