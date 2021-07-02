Что ожидается на валютном рынке на выходных

В пятницу рост котировок безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке сначала замедлился, а затем и вовсе остановился. Что же этому способствовало?

На сегодняшний день продавцы валюты возлагали большие надежды. В преддверии длинных выходных теперь уже в США (в связи с тем, что 4 июля – День независимости США – в этом году пришелся на воскресенье, в понедельник в Америке тоже будет выходной, а значит, никакие операции проводиться не будут) ожидались серьезные покупки валюты как импортерами (прежде всего, нефтетрейдерами), так и нерезидентами, которые традиционно в первых числах каждого месяца покупают валюту, конвертируя полученные дивиденды. Часть продавцов специально не выставляла заявки, ожидая более высокие котировки, поэтому первоначально на рынке спрос превышал предложение. Это их и подвело. Во второй половине торгов, когда котировки немного пошли вверх, продавцы вышли все сразу. Продавал и Citibank валюту нерезидентов, и «госбанки». В итоге, котировки развернулись и опять ушли вниз, правда, удержавшись выше уровня 27,40 гривен.

Закрыли торги пятницы на 5 копеек на покупке и на 4 копейки на продаже выше, чем в четверг.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,30/27,40 (покупка/продажа).

Торги пятницы открылись уже вчерашнего: спрэд на старте составил 10 копеек. Первые сделки по цене 27,37 гривен на общую сумму 1 млн долларов прошли в 9:54. В течение следующих 15 минут торговля переместилась выше, сделки пошли по 27,40 гривен и дороже. Почти до самого конца сессии торговля проходила в диапазоне 27,39-27,43 гривен. После обеденного перерыва выход выжидавших покупателей привел к недолгому росту котировок до 27,43 гривен на покупке и 27,46 гривен на продаже, но желающих продать по такой цене оказалось столько, что котировки быстро вернулись к 27,39-27,40. В этом районе и завершили сегодня день.

Котировки закрытия – 27,40/27,42 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 29,5 млн по сравнению с четвергом и составил 162,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,4171 гривен.

Официальный курс доллара на 5 июля установлен на отметке 27,4121 гривен за доллар, рост на 2,80 копейки.

Официальный курс евро на 5 июля установлен на отметке 32,4107 гривны за евро, снижение на 11,20 копеек.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:30 – 1,1847. Сегодня днем евро резко упал до отметки 1,1805 доллара после публикации данных о занятости в США, но затем отскочил до 1,1857 доллара, поскольку уровень безработицы в июне оказался выше прогнозных значений.

Российский рубль также отреагировал на публикацию американских статистических данных ростом с 73,80 до 73,18 рублей за доллар, правда, затем скорректировался до 73,50 рублей. Состоянием на 18:30 он торгуется в узком диапазоне 73,30-73,35 рубля за доллар. В Киеве наличный рубль сегодня опять продавали по цене от 3,70 до 3,75 гривен за 10 рублей.

Что ожидается на валютном рынке на выходных

После двух подряд «длинных выходных» (из-за празднования Троицы и Дня Конституции Украины) впереди наконец-то обычные выходные. Украинцы вовсю уезжают в летние отпуска, многие в этом году проводят их за границей (в Турции и тех странах Европы, которые согласились принять украинских туристов). Поэтому спрос на наличную валюту, и прежде всего – на евровалюту, сохраняется стабильный. В то же время отмечается снижение числа покупающих валюту «в матрац» (на сбережения), что связано с общим снижением уровня жизни в стране. Наоборот, число сдающих валюту растет, и не только потому, что растет число работающих за границей. Наличный валютный рынок летом живет своей жизнью и все меньше обращает внимание на то, что происходит на межбанке.

Так и сегодня: при росте безналичного доллара выше 27,40 гривен курс доллара в обменниках Киева к вечеру опустился до 27,28-27,29 гривен. «Нет покупателей», сообщают порталу «Курс Украины﻿» операторы валютного рынка из столицы и других регионов. Поэтому ожидать всплеска спроса на выходных тоже не стоит. Доллар будут продавать в районе 27,28-27,30 гривен, а там, где у обменников начнутся перебои с гривной, возможно и более сильное понижение ценников.

Застабилизировались цены и на наличную евровалюту. Последние дни ее продают в основном по 32,40-32,45 гривен.