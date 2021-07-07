Укргаздобыча хочет закупить труб на 280 млн грн в обход Prozorro

Госкомпания АО «Укргаздобыча» намерена провести закупку насосно-компрессорных труб вне государственной электронной тендерной площадки Prozorro. Об этом рассказали собеседники в компании, сообщает Oilpoint.

По словам одного из них, УГД планирует закупить трубной продукции на сумму более чем 280 млн гривен по закрытой процедуре.

«Закупки такого объема согласно закону о госзакупках должны проходить через систему Prozorro. Но этот тендер прошел через торговую платформу prom.ua», — отмечает собеседник.

С его слов, представители госкомпании создали закрытый тендер и выборочно разослали предложения отдельным участникам рынка.

Ранее в этом месяце УГД уже закупила партию бурильных труб без открытого тендера, доступного для всех игроков.

По словам собеседников, изменения в закупочной политике госкомпании инициирует главный исполнительный директор группы «Нафтогаз» Отто Ватерландер.

Отметим, что СБУ и Генпрокуратура проводили обыски в центральном офисе «Укргаздобычи» в рамках расследования уголовного производства о закупках госкомпании. По данным следствия, тогда предприятие приобрело запчасти к насосам у ООО «Украина-2000» на 51 млн гривен, что в 3-20 раз превысило их рыночную стоимость.