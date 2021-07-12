5 лучших способов заготовки малины на зиму

Приготовить малиновое варенье – далеко не единственный способ заготовить эту ягоду на зиму. Ее можно замораживать, перетирать с сахаром, варить компоты и приготовить вкусное желе без желатина, сообщает Сегодня.

Безусловно, самая лучшая заготовка из малины – это замороженная ягода. Зимой она превращается в начинку для пирогов, ингредиент для смузи и ягодный соус. Но из малины невероятно ароматным получается желе и компот.

Малина на зиму замороженная

Ягоды перебрать, очистить, выложить в неглубокие поддоны так, чтобы малина разместилась в один слой. Поставить в морозильную камеру. Замороженную малину пересыпать в полиэтиленовые мешки и герметично закупорить (можно запаять с помощью утюга). Хранить в морозильной камере.

Фото: Pixabay

Малина с сахаром на зиму

Ягоды перебрать, очистить, помыть и обсушить. Добавить сахар (1 стакан на 1 килограмм малины) и аккуратно перемешать. Получившуюся смесь разложить по полиэтиленовым пакетикам и отправить в морозильную камеру. Замороженные ягоды хранить в морозильной камере.

Малина, перетертая с сахаром на зиму

После сбора урожая ягоды нужно перебрать и, не обмывая их, засыпать сахаром из расчета 1:1 (1 кг сахара на 1 кг малины). Затем ягоды нужно перетирать деревянным пестиком в течение 10–15 минут.

Затем нужно дать постоять перетертой малине с сахаром около часа, после чего рассыпать ее в простерилизованные баночки, оставляя вверху место для дополнительного сахара от 0,5 до 1 см. Закройте банки чистыми сухими капроновыми крышками.

Желе из малины на зиму без желатина

Фото: Pixabay

Ингредиенты

Вода – 1 стакан

Сахар-песок – 1 стакан

Свежие ягоды малины – 1 кг

Лимонная кислота – 2 г

Способ приготовления

Выложить ягоды в эмалированную кастрюлю и размять их деревянной ложкой. Затем вылить жидкость, перемешать массу неметаллической лопаткой. Поставить емкость с малиной на огонь, довести до кипения, снять пену и проварить на слабом огне в течение 10 минут. После этого снять с огня, дать немного остыть. Затем перетереть массу через сито или отжать через марлю. В полученный ягодный сок высыпать сахар и снова довести на плите до кипения. Далее уварить смесь в течение 40 минут, снимая пену. Когда желе будет готово, добавить лимонную кислоту, перемешать и снять с огня. Разлить по заранее подготовленным, стерилизованным банкам небольшой емкости. Оставить банки открытыми до полного остывания и загустения желе. Затем накрыть капроновыми крышками и вынести для хранения в прохладное место.

Компот из малины на зиму

Фото: Pixabay

Ингредиенты

Малина

Для сиропа на 1 л воды

500-700 г сахара

Способ приготовления