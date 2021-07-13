В Киеве планируют восстановить фасад оперы и площадь возле нее

В Киеве планирует ко Дню независимости восстановить Театральную площадь и фасад здания Национальной оперы города Киев. Компания "Автомагистраль-Юг" выполнит работы в рамках программы президента "Большая стройка", сообщает РБК-Украина.

"Большая стройка - это не просто проект по возрождению дорожной сети. Восстанавливается вся страна. И мы, насколько позволяют наши возможности, хотим быть причастными к этому действительно большому и важному делу" , - отмечает генеральный директор "Автомагистраль-Юг" Николай Тимофеев.

Как отмечается, большая часть подготовительных работ уже выполнена. Восстановлено ​​разрушенное бетонное основание покрытия площадью примерно 7000 квадратных метров, специалисты также облицевали ступени в театр гранитными плитами. Сейчас идет устройство новой гранитной плитки вокруг фасада здания.

"Одно из самых красивых мест исторической части столицы - площадь вокруг Национальной оперы - находилась в запущенном состоянии. Гранитные плиты покрытия, лестницы - растрескались. Бетонное основание под ними частично разрушено" , - говорится в сообщении.

По словам специалистов, вероятно разрушение произошло из-за отсутствия системы полива зеленых зон. Годами для полива на площадь заезжал грузовик с цистерной, при том, что покрытие не было рассчитано под ее вес. Зимой гранитное покрытие разрушалось снегоуборочной техникой и в результате агрессивного воздействия соли, которой обрабатывают гололед.

Кроме восстановления площади и фасада оперы, компания также обещает за свой счет провести полную замену электросетей и реконструкцию опор фонарей, покрасить фасад театрального здания, устроить гидроизоляцию цокольного этажа и построить систему полива зеленых зон.