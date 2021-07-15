Украина может получить транш от МВФ до конца года

Украина может получить транш от МВФ до конца года

Украина может получить транш от Международного валютного фонда (МВФ) транша по программе stand-by до конца 2021 года, сообщил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Юрий Гелетий, сообщает Интерфакс-Украина.

"Продолжение сотрудничества с МВФ для НБУ, украинских стейкхолдеров и всех госучреждений - это важнейшая задача. Сейчас нужно двигаться к достижению Staff Level Agreement, что будет означать обновление нашего меморандума о сотрудничестве к первому пересмотру Советом директоров. В этом году календарно мы можем успеть получить транш", – сказал он в интервью.

По словам замглавы, НБУ также рассчитывает на получение второго транша макрофинансовой помощи от ЕС объемом EUR600 млн и второй части DPL от Всемирного банка на $350 млн. Он подчеркнул, что возможность получения этого финансирования Украиной напрямую зависит от успехов в сотрудничестве с МВФ.

Гелетий добавил, что для продолжения сотрудничества с МВФ НБУ выполняет структурные маяки, в частности, проводит самооценку по надзорному процессу, отчетности и инструментарию в соответствии с Базельскими принципами.

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