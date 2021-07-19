На пост нового генсекретаря НАТО могут претендовать три женщины

По информации издания Politico, на должность нового генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) могут претендовать три женщины, сообщает УНИАН.

Бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг занимает пост генерального секретаря Альянса с октября 2014 года. Страны-члены продлили его мандат на исполнение обязанностей до сентября 2022 года.

Сейчас в штаб-квартире НАТО уже начались формальные обсуждения относительно преемника Столтенберга. Ожидается, что имя следующего генерального секретаря Альянса будет представлено на саммите лидеров НАТО в Мадриде в конце весны или начале лета следующего года.

Как отмечает Politico, в Брюсселе и других столицах стран-членов Альянса уже начались ярые спекуляции, и некоторые чиновники, дипломаты и аналитики говорят, что после 72 лет существования НАТО давно уже настало время впервые назначить женщину на ключевую гражданскую должность. Также звучат мнения, что, принимая во внимание продолжение конфронтации с Россией, избрание представителя Восточной Европы пошлет важный сигнал Москве.

В связи с этим издание приводит список женщин, которые могут быть кандидатами на пост генерального секретаря НАТО.

В частности, речь идет о бывшем президенте Хорватии Колинде Грабар-Китарович, бывшем президенте Литвы Дали Грибаускайте и действующем президенте Эстонии Керсти Кальюлайд.