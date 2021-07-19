Зеленский пригласил Вахтанга Кикабидзе на празднование Дня независимости

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил грузинского певца, кинорежиссера и политического деятеля Вахтанга Кикабидзе с 83-летием и пригласил его в Украину на празднование Дня независимости, сообщает Интерфакс-Украина.

"Находясь с рабочим визитом в Грузии, президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с известным певцом, киноактером и кинорежиссером, заслуженным артистом Украины Вахтангом Кикабидзе и поздравил его с Днем рождения", - указано в сообщении пресс-службы президента.

Глава государства пожелал Вахтангу Кикабидзе крепкого здоровья.

"Мы вас в Украине очень любим и уважаем. Приезжайте к нам, будем очень вас ждать на День Независимости", - подчеркнул Президент.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак также поприветствовал Кикабидзе с Днем рождения, подчеркнув, что "Грузия - страна невероятно талантливых людей".