Врач предупредила, чем нельзя завтракать в жару

Рацион следует корректировать с учетом погоды. Таким мнением поделилась врач-диетолог Нурия Дианова, сообщает Країна здоров'я.

По ее словам, во время жары человек, как правило, не требует такого количества пищи, как в другое время. Однако после некоторых блюд, таких как манная каша на завтрак, быстро возникает иллюзия голода.

"В условиях жары такой своеобразный момент, что вам может захотеться есть снова, но еда" не полезет ", - отметила Дианова.

Диетолог добавила, что манная каша слишком быстро усваивается организмом. Любая другая крупа немного медленнее перерабатывается, соответственно, дольше насыщает человека.

Врач предупредил, что завтракать в жару не стоит манной кашей или овсянкой, приготовленной на молоке.

"Летом всегда есть риск, что каша на молоке испортится быстрее, чем каша на воде", - пояснила специалист.

Дианова порекомендовала для завтрака отдавать предпочтение кашам на воде с добавлением свежих фруктов и ягод. По словам диетолога, идеальным вариантом является овсянка, приготовленная таким образом.