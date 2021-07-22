Больше зелени, меньше фруктов: как питаться при отеках

Вопрос, какие продукты вызывают отеки - и от чего отказаться в питании, чтобы эту проблему решить, волнует многих, особенно летом, сообщает РБК-Украина.

Нутрициолог Катерина Лях рассказала в своем блоге в Instagram об основных особенностях питания при уже возникших отеках.

Правила питания при отеках

1. Убираем сахар, глютен и молочные продукты.

Да, да, здесь ничего нового, все - как обычно. Сахар, глютен и молочка больше всего способствуют появлению отеков. Когда я говорю "сахар", я имею ввиду весь сахар, и явный, и скрытый, в том числе, добавленный в овощи, консервы и прочее. А также тростниковый сахар и кокосовый.

2. Сокращаем углеводы.

Здесь речь именно о простых (быстрых) углеводах. Избыток углеводов - равно отеки. Первое, что снижается на низкоуглеводном питании, - это отеки.

Но не все так просто, бывают и нюансы, все зависит от причин этих отеков, конечно.

3. Аккуратно с солью.

Здесь я бы сказала, что просто нужно выбирать качественную соль, нерафинированную. Обычную, поваренную, - в мусор.

4. Убираем всю мусорную еду: сосиски, полуфабрикаты и прочее.

5. Употребляем зелень, много зелени.

6. Не увлекаемся фруктами, а вот ягоды - неплохо.

7. Ошибка при отеках - перестать пить воду! Воду пить надо, часто отеки как раз появляются в случае обезвоживания.

8. Убираем кофе, хотя бы на время, и смотрим, как повлияло это на проблему.

Автор: Татьяна Турчаникова