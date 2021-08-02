Валютный рынок: итоги первого дня августа

Как мы и предполагали﻿, в первый рабочий день августа котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке не только приостановили падение, но и выросли на несколько копеек.

Главными покупателями валюты, обеспечившими превышение спроса над предложением, стали компании-нерезиденты, которые ежемесячно в первых числах конвертируют полученные дивиденды в валюту. К ним присоединились импортеры, решившие купить подешевевший доллар для оплаты контрактов. И наконец, видя, что ценники поползли вверх, на рынок вышли спекулянты с целью сыграть на повышение. Результатом их совместных действий стал рост ценника на покупку до 26,87 гривен, а на продажу – до 26,89 гривен. Но подняться даже до 26,90 гривен не удалось.

Несмотря на то, что экспортеры сегодня были менее активны (выплаты Госказначейства в конце июля обеспечили многих необходимой гривней для расчетов), желающих продать на росте нашлось достаточно. Поэтому уже после обеда рост остановился, а к закрытию котировки снизились на пару копеек. Национальный банк в торгах участия не принимал.

Закрыли торги понедельника на 7,5 копеек на покупке и 6,5 копеек на продаже выше, чем в прошлую пятницу.

Ход торгов:

Стартовые котировки – 26,77/26,87 (покупка/продажа).

Торги понедельника открылись так же широко, как и в предыдущие дни: спред на старте составил 10 копеек. Первые 0,5 млн долларов были проданы по цене 26,8001 гривен еще в 9:26. На старте число заявок на покупку в 6 раз превышало число заявок на продажу: это вышли нерезиденты, вслед за которыми выскочили с покупками и спекулянты. Котировки поползли вверх и уже в 12:20 достигли максимальных дневных значений. В этот момент на рынке появился Citibank: неожиданно для многих он не покупал, а продавал валюту своих клиентов-зернотрейдеров. Его продажи помогли остудить спрос, торговля сместилась в район 26,84-26,87, где благополучно и проходила вплоть до завершения торгов.

Котировки закрытия – 26,855/26,87 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня уменьшился на 18,55 млн по сравнению с прошлой пятницей и составил 165,95 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,8339 гривен. Официальный курс доллара на 3 августа установлен на отметке 26,8444 гривен за доллар, рост на 2,76 копейки. Официальный курс евро на 3 августа установлен на отметке 31,9032 гривны за евро, рост на 0,86 копейки.

Наличный доллар сегодня сначала вырос в цене, а к вечеру – немного подешевел. Утром оптовые обменные пункты столицы продавали его по 26,90-26,92 гривен, к обеду ценник подняли до 26,94-26,95 гривен, а уже к 17:00 в Киеве можно было купить оптовую партию по 26,93 гривен. Тем не менее, по итогам дня наличный «американец» подорожал. На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1871. Сегодня евро вырос до отметки 1,1896 доллара, но затем опустился на 30 пунктов ниже.

Наличный евро сегодня в течение дня торговался в пределах 31,85-31,91 гривен, при этом цена несколько раз меняла направление движения. Российский рубль днем укрепился до 72,70 рублей за доллар, но не смог удержаться и к вечеру подешевел на 35 копеек, до 73,05 рублей. Состоянием на 19:00 он зажат в узком диапазоне 73,00-73,05 рубля за доллар.

Наличный рубль в столице сегодня, как и всю предыдущую неделю, продавали по 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.