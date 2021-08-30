Эктор готовит чебуреки: точный рецепт блюда с мясной начинкой
Неизменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с читателями на своей странице в инстаграме рецептом настоящих сочных чебуреков с мясной начинкой, сообщает 24 Канал.
Чтобы уменьшить калорийность блюда, ведь в оригинальном рецепте чебуреки обжаривают во фритюре, Эктор Хименес-Браво предложил читателям выбрать тот, который им больше по вкусу: в духовке, на сухой сковороде или в большом количестве масла.
Рецепт чебуреков от Эктора Хименеса-Браво
- Время: 2 часа
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
Для начинки:
- 800 г говяжьего фарша;
- 1 репчатая луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 20 г кинзы;
- 100 мл воды;
- 4 г соли;
- 3 г черного молотого перца.
Приготовление:
- Для приготовления начинки для чебуреков смешайте фарш с мелко нарезанным чесноком, луком и кинзой. Поперчите и посолите начинку и влейте воды. Тщательно перемешайте мясную начинку до однородной консистенции.
- Для приготовления теста растопите в кипятке соль и сахар, всыпьте муку, добавьте масло и водку. Заварите тесто на чебуреки и переложите его на слой пищевой пленки. Отправьте тесто в холодильник на 1 час отдохнуть.
- Отделите от общей массы теста небольшой кусочек и раскатайте его в тонкий пласт.
- Выложите в центр теста 1 – 2 столовые ложки фарша и сформируйте чебурек. Тщательно защипните края теста с помощью вилки.
- Разогрейте масло во фритюре для обжаривания чебуреков. Также приготовить чебуреки можно в духовке или поджарить на сухой сковородке.Обжарьте чебуреки или запеките их до готовности. Блюдо готово. Приятного аппетита!