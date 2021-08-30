Эктор готовит чебуреки: точный рецепт блюда с мясной начинкой

Эктор готовит чебуреки: точный рецепт блюда с мясной начинкой

Неизменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с читателями на своей странице в инстаграме рецептом настоящих сочных чебуреков с мясной начинкой, сообщает 24 Канал.

Чтобы уменьшить калорийность блюда, ведь в оригинальном рецепте чебуреки обжаривают во фритюре, Эктор Хименес-Браво предложил читателям выбрать тот, который им больше по вкусу: в духовке, на сухой сковороде или в большом количестве масла.

Рецепт чебуреков от Эктора Хименеса-Браво

  • Время: 2 часа
  • Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

  • 400 г муки;
  • 400 г муки;﻿ 200 мл кипятка;﻿10 г соли;
  • 20 г сахара;﻿ 30 мл водки;﻿30 мл масла
  • 200 мл кипятка;﻿10 г соли;
  • 20 г сахара;
  • 30 мл водки;
  • 30 мл масла.

    • Для начинки:

    • 800 г говяжьего фарша;
    • 1 репчатая луковица;
    • 2 зубчика чеснока;
    • 20 г кинзы;
    • 100 мл воды;
    • 4 г соли;
    • 3 г черного молотого перца.

    Приготовление:

    1. Для приготовления начинки для чебуреков смешайте фарш с мелко нарезанным чесноком, луком и кинзой. Поперчите и посолите начинку и влейте воды. Тщательно перемешайте мясную начинку до однородной консистенции.
    2. Для приготовления теста растопите в кипятке соль и сахар, всыпьте муку, добавьте масло и водку. Заварите тесто на чебуреки и переложите его на слой пищевой пленки. Отправьте тесто в холодильник на 1 час отдохнуть.
    3. Отделите от общей массы теста небольшой кусочек и раскатайте его в тонкий пласт.
    4. Выложите в центр теста 1 – 2 столовые ложки фарша и сформируйте чебурек. Тщательно защипните края теста с помощью вилки.
    5. Разогрейте масло во фритюре для обжаривания чебуреков. Также приготовить чебуреки можно в духовке или поджарить на сухой сковородке.Обжарьте чебуреки или запеките их до готовности. Блюдо готово. Приятного аппетита!
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    Допис, поширений Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)

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