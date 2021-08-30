Эктор готовит чебуреки: точный рецепт блюда с мясной начинкой

Неизменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с читателями на своей странице в инстаграме рецептом настоящих сочных чебуреков с мясной начинкой, сообщает 24 Канал.

Чтобы уменьшить калорийность блюда, ведь в оригинальном рецепте чебуреки обжаривают во фритюре, Эктор Хименес-Браво предложил читателям выбрать тот, который им больше по вкусу: в духовке, на сухой сковороде или в большом количестве масла.

Рецепт чебуреков от Эктора Хименеса-Браво

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

400 г муки;

400 г муки;﻿ 200 мл кипятка;﻿10 г соли;

20 г сахара;﻿ 30 мл водки;﻿30 мл масла

200 мл кипятка; ﻿10 г соли;

20 г сахара;

30 мл водки;

30 мл масла.

Для начинки:

800 г говяжьего фарша;

1 репчатая луковица;

2 зубчика чеснока;

20 г кинзы;

100 мл воды;

4 г соли;

3 г черного молотого перца.

Приготовление: