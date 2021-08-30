Курс валют: итоги понедельника

В понедельник котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ вновь начали опускаться. И только жесткое вмешательство Национального банка сдержало падение.

Предпоследний день августа принес немало сюрпризов. Прежде всего, несмотря на то, что часть экспортеров не вышла с продажами (им в пятницу и сегодня выплатили компенсацию НДС), и число покупателей валюты превышало число продавцов, безналичный доллар не только не приблизился к уровню 27 гривен, как это предполагали аналитики, а вновь начал снижаться, довольно быстро опустившись к отметке 26,85. Причиной изменения настроений на рынке стала новость о продажах валюты крупной госкомпанией, накануне получившей многомиллионный кредит в долларах США. Спекулянты тут же присоединились к продавцам и совместными усилиями обрушили курс доллара. Национальному банку пришлось дважды проводить интервенцию, чтобы удержать доллар от дальнейшего падения. И только вмешательство регулятора смогло выровнять ситуацию на рынке.



Закрыли торги понедельника на 10,5 копеек на покупке и на 12 копеек на продаже ниже, чем в субботу.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,90/26,97 (покупка/продажа).

Торги понедельника открылись уже, чем накануне: спред на открытии составил 7 копеек. Первая сделка по цене 26,95 гривен прошла в 9:35. Как оказалось впоследствии, это была самая дорогая сделка за всю торговую сессию понедельника. Покупатели выставили свои заявки настолько низко, что продавцы были вынуждены начать снижать ценники сразу же после старта торгов. В 9:50 на рынке появился Национальный банк. Он скупил несколько самых дешевых заявок на продажу по цене около 26,89 гривен – и ушел, но через 20 минут появился снова. На этот раз регулятор выставил крупный ордер на покупку на уровне 26,85 гривен. По информации портала «Курс Украины», НБУ был готов взять по этой цене 100 млн долларов. Такие действия Нацбанка вынудили спекулянтов, которые утром продавали валюту, начать откупать ее, фиксируя прибыль. К ним присоединились выжидавшие импортеры. Общими усилиями торговля стабилизировалась в узком диапазоне 26,85-26,87 гривен, где сделки и проходили практически до конца торгов. В 15:30 регулятор ушел, и ценник на покупку опустился еще ниже.

Котировки закрытия – 26,84/26,86 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлой пятницей и составил 306,1 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,862 гривен.

Официальный курс доллара на 31 августа установлен на отметке 26,8601 гривен за доллар, снижение на 6,89 копеек.

Официальный курс евро на 31 августа установлен на отметке 31,6963 гривен за евро, рост на 3,18 копейки.

Наличный доллар в обменниках Киева за день подешевел на 12 копеек: утром его продавали по 27,02-27,03 гривен, а к вечеру ценник опустили до 26,90-26,92 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:00 – 1,1798. Сегодня евро попытался продолжить рост, начавшийся в прошлую пятницу после выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул, но смог подняться лишь до 1,1808 доллара, после чего под давлением продаж опустился до 1,1782 доллара. Наличный евро сегодня подешевел синхронно с наличным долларом: утром киевские обменники продавали его по 31,75 гривен, к обеду – уже по 31,67-31,68 гривен, а вечером ценник опустили до 31,64-31,65 гривен.

Российский рубль утром понедельника опустился до 73,70 рублей за доллар, затем вырос до 73,45 рублей за доллар и весь последующий день двигался между этими уровнями. Состоянием на 18:00 он торгуется в узком диапазоне 73,53-73,57 рубля за доллар. Наличный рубль сегодня подорожал на 1 копейку: киевские обменные пункты продавали его в основном по 3,63-3,65 гривны за рублей.