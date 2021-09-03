Курс валют: итоги пятницы

В пятницу падение котировок безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке ускорилось. Не помогла даже интервенция Национального банка.

По информации портала «Курс Украины﻿», нерезиденты уже закончили конвертировать выплаченные дивиденды в валюту и ушли с рынка. Не видно было сегодня и тех, кто распродает гособлигации на вторичном рынке и тоже прячется в валюту. Так или иначе, но продавцы, вчера раздосадованные тем, что доллар опять вернулся ниже 27 гривен, сегодня столкнулись с банальной нехваткой покупателей и были вынуждены опустить ценники на продажу ниже уровня 26,90 гривен. Выход Национального банка с покупкой стандартных 5 млн в районе 26,93 гривен (регулятор по уже сложившейся традиции не встал с ордером на покупку, а удовлетворял самые дешевые заявки на продажу) лишь на время застопорил снижение. После ухода НБУ падение продолжилось.

Закрыли торги пятницы на 8 копеек на покупке и на 7,5 копеек на продаже ниже, чем в четверг.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,93/27,00 (покупка/продажа).

Торги пятницы открылись уже вчерашнего дня: спред на открытии составил 7 копеек. Продавцы предприняли отчаянную попытку вернуть котировки хотя бы к цифре 27,00, но у них ничего не вышло. Первая сделка сразу на 1,5 млн долларов по цене 26,95 гривен прошла в 9:46 – и почти сразу стало понятно, что сегодня доллар продолжит падение. С самого старта торгов желающих продать было гораздо больше, а после обеда число продавцов превысило число покупателей в 2,5 раза. К 10:30 котировки ненадолго выросли до 26,962 гривен на покупке – и сразу же пошли вниз. В 11:00 на рынке появился Нацбанк. На покупку 5 млн долларов у него ушло около 10 минут. Несмотря на надежды продавцов, больше он не появлялся. И уже после обеденного перерыва пал и уровень 26,90. Ниже опустились сначала ценник на покупку, а затем и на продажу. И только перед закрытием торговой сессии спекулянтам удалось чуть качнуть котировки вверх. Впрочем, это уже никого не впечатлило.

Котировки закрытия – 26,875/26,91 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 11,8 по сравнению с четвергом и составил 159,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,9367 гривен.

Официальный курс доллара на 6 сентября установлен на отметке 26,9298 гривен за доллар, снижение на 9,49 копеек.

Официальный курс евро на 6 сентября установлен на отметке 31,9684 гривен за евро, снижение на 3,83 копейки.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня снизилась за день на 4 копейки: утром наличного «американца» продавали по 26,98-26,99 гривен, а к вечеру – уже по 26,94-26,95 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1881. Сегодня евро взлетел до отметки 1,1908 доллара после публикации крайне слабых данных по рынку труда в США: новых рабочих мест в августе появилось всего 235 000, в 3 раза меньше прогноза. Затем евро скорректировал свой рост и опустился до 1,1870 доллара. Наличный евро сегодня вырос на 5 копеек: утром его продавали по 31,93-31,95 гривен, а к вечеру ценник подняли до 32,00 гривен.

Российский рубль воспользовался слабостью американского доллара (после выхода данных по рынку труда США) и вырос до 72,55 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 72,68-72,73 рубля за доллар. Наличный рубль в столице подешевел на 2 копейки: с 3,67-3,69 до 3,65-3,67 гривен за 10 руб