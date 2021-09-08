Валютный рынок среды: итоги дня

В среду Национальный банк своим жестким вмешательством остановил укрепление гривны на межбанковском﻿ валютном рынке и даже спровоцировал небольшой рост котировок.

Приближение котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке к годовым минимумам явно напугало экспортеров, и они предъявили ультиматум Национальному банку: или он сдерживает дальнейшее укрепление гривны, или объемы продаж будут снижены. Только таким образом можно объяснить сегодняшний выход регулятора с интервенцией на покупку валюты на уровне 26,72 гривен сразу же после открытия торгов. Таким незамысловатым меседжем Нацбанк обозначил уровень, снижение ниже которого было бы «очень нежелательным». Покупатели, которые ожидали, что котировки опустятся в район годовых минимумов, были озадачены и поспешили выйти с заявками, выставляя их выше уровня, обозначенного НБУ. Затем в дело включились спекулянты, которые решили зафиксировать прибыль от продаж понедельника и вторника. В результате котировки отскочили вверх и всего пару копеек не дошли до уровня 26,80.

Закрыли торги вторника на 8 копеек и на покупке и на 6,5 копеек на продаже выше, чем во вторник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,67/26,78 (покупка/продажа).

Торги среды открылись еще шире, чем вчера: спред на открытии составил 11 копеек. Уже в 9:16 прошли первые сделки по цене 26,72 гривен. Практически сразу же стало известно, что с крупным ордером на покупку вышел Национальный банк. Как стало известно порталу «Курс Украины﻿», регулятор был готов купить по 26,72 гривен от 50 млн долларов и выше. Такой недвусмысленный меседж буквально на 180 градусов развернул тренд, и котировки по доллару снова пошли вверх. Первоначальные сделки шли в диапазоне 26,725-26,74 гривен. За полчаса до обеда активный спрос со стороны покупателей привел к тому, что торговля переместилась в район 26,75-26,77 гривен. А после обеда, когда дрогнули самые стойкие из выжидавших покупателей, сделки шли даже дороже 26,77 гривен. Сам Национальный банк сегодня, похоже, не купил ничего, но всех взбудоражил.

Котировки закрытия – 26,76/26,775 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 5,2 млн долларов по сравнению со вторником и составил 252,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,7342 гривен.

Официальный курс доллара на 9 сентября установлен на отметке 26,7452 гривен за доллар, рост на 1,35 копейки.

Официальный курс евро на 9 сентября установлен на отметке 31,6315 гривен за евро, снижение на 7,76 копеек.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня колебалась в пределах 26,82-26,84 гривен. Некоторые обменки пытались продавать дешевле, но у них быстро раскупили доллар, и они были вынуждены поднять ценник.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1809 доллара. В результате продолжающегося третий день подряд падения евро сегодня достиг отметки 1,1800. Наличный евро за день потерял в цене еще 5 копеек: утром его продавали по 31,70 гривен, а к вечеру ценник опустился до 31,65 гривен.

График российского рубля сегодня опять напоминал «американские горки»: сначала снижение до 73,50, затем рост до 73,20 рублей за доллар, а затем – опять снижение. Состоянием на 18:00 он торгуется в узком диапазоне 73,37-73,42 рубля за доллар. Наличный рубль в столице сегодня подешевел на 2 копейки – с 3,65-3,67 до 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.