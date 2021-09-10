Валютный рынок: итоги пятницы

В пятницу котировки безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке в очередной раз перешли от снижения к росту. Причиной для этого могли стать крупные покупки со стороны импортеров.

Ожидания, что сегодня снижение доллара продолжится (тем более, что Национальный банк вчера своим решением по ставке задал направление) не оправдались. В первые часы торговой сессии ценник на покупку действительно опустили до 26,625 гривен, а на продажу – до 26,644 гривен. Но затем ситуация резко изменилась. Котировки начали расти, поднялись выше уровня 26,70 гривен, а к закрытию достигли своего дневного максимума. По информации портала «Курс Украины», с крупной покупкой вышел импортер, занимающийся поставкой энергоносителей в Украину. Покупатели, рассчитывавшие, что падение доллара продолжится, были застигнуты врасплох неожиданным ростом и начали в спешке выставлять заявки, чем еще больше способствовали созданию ажиотажа.

Закрыли торги пятницы на 7 копеек на покупке и на 8 копеек на продаже выше, чем в четверг.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,62/26,70 (покупка/продажа).

Торги пятницы открылись более широко: спред на открытии составил 8 копеек. Первая сделка по цене 26,6699 гривен прошла в 9:44. Вначале продавцов валюты было существенно больше, чем желающих купить. Не удивительно, что на рынке появился Национальный банк, собрал самые дешевые предложения в районе 26,65 гривен – и ушел. К 10:45 цены достигли дневных минимумов. В 11:00 на рынок вышел неизвестный крупный покупатель и начал скупать все дешевые предложения. К 11:30 дешевле 26,70 уже никто не продавал. А к обеду покупатели сами подняли ценник до 26,72 гривен. После 14 часов рост продолжился и длился вплоть до закрытия торгов.

Котировки закрытия – 26,74/26,77 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 10 млн долларов по сравнению с четвергом и составил 174,35 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,6537 гривен.

Официальный курс доллара на 13 сентября установлен на отметке 26,6782 гривен за доллар, снижение на 4,82 копейки.

Официальный курс евро на 13 сентября установлен на отметке 31,5843 гривен за евро, снижение на 3,97 копейки.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня сначала снизилась с 26,77-26,78 до 26,75 гривен, а к вечеру вновь выросла до 26,77-26,78 гривен. Часть обменников периодически продавали доллар по 26,79-26,80 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:30 – 1,1827 доллара. Сегодня евро в течение дня торговался в пределах 1,1818-1,1850 доллара, так и не решив к концу дня, вырасти ему или подешеветь. Цена наличного евро в столичных обменниках в течение дня колебалась в пределах 31,55-31,60 гривен тоже без явного направления.

Российский рубль в пятницу сначала вырос до 72,70 рублей за доллар, а затем упал на 45 копеек после того, как Центробанк России повысил ставку рефинансирования только на 0,25%, в то время, как большинство аналитиков предсказывало рост на 0,5%. Состоянием на 18:30 доллар к рублю торгуется в узком диапазоне 73,06-73,12 рублей за доллар. Наличный рубль сегодня подешевел на 1 копейку: с 3,63-3,65 до 3,62-3,64 гривен за 10 рублей.