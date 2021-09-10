Валютный рынок: итоги пятницы
В пятницу котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке в очередной раз перешли от снижения к росту. Причиной для этого могли стать крупные покупки со стороны импортеров.
Ожидания, что сегодня снижение доллара продолжится (тем более, что Национальный банк вчера своим решением по ставке задал направление) не оправдались. В первые часы торговой сессии ценник на покупку действительно опустили до 26,625 гривен, а на продажу – до 26,644 гривен. Но затем ситуация резко изменилась. Котировки начали расти, поднялись выше уровня 26,70 гривен, а к закрытию достигли своего дневного максимума. По информации портала «Курс Украины», с крупной покупкой вышел импортер, занимающийся поставкой энергоносителей в Украину. Покупатели, рассчитывавшие, что падение доллара продолжится, были застигнуты врасплох неожиданным ростом и начали в спешке выставлять заявки, чем еще больше способствовали созданию ажиотажа.
Закрыли торги пятницы на 7 копеек на покупке и на 8 копеек на продаже выше, чем в четверг.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,62/26,70 (покупка/продажа).
Торги пятницы открылись более широко: спред на открытии составил 8 копеек. Первая сделка по цене 26,6699 гривен прошла в 9:44. Вначале продавцов валюты было существенно больше, чем желающих купить. Не удивительно, что на рынке появился Национальный банк, собрал самые дешевые предложения в районе 26,65 гривен – и ушел. К 10:45 цены достигли дневных минимумов. В 11:00 на рынок вышел неизвестный крупный покупатель и начал скупать все дешевые предложения. К 11:30 дешевле 26,70 уже никто не продавал. А к обеду покупатели сами подняли ценник до 26,72 гривен. После 14 часов рост продолжился и длился вплоть до закрытия торгов.
Котировки закрытия – 26,74/26,77 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 10 млн долларов по сравнению с четвергом и составил 174,35 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,6537 гривен.
- Официальный курс доллара на 13 сентября установлен на отметке 26,6782 гривен за доллар, снижение на 4,82 копейки.
- Официальный курс евро на 13 сентября установлен на отметке 31,5843 гривен за евро, снижение на 3,97 копейки.
- Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня сначала снизилась с 26,77-26,78 до 26,75 гривен, а к вечеру вновь выросла до 26,77-26,78 гривен. Часть обменников периодически продавали доллар по 26,79-26,80 гривен.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:30 – 1,1827 доллара. Сегодня евро в течение дня торговался в пределах 1,1818-1,1850 доллара, так и не решив к концу дня, вырасти ему или подешеветь. Цена наличного евро в столичных обменниках в течение дня колебалась в пределах 31,55-31,60 гривен тоже без явного направления.
Российский рубль в пятницу сначала вырос до 72,70 рублей за доллар, а затем упал на 45 копеек после того, как Центробанк России повысил ставку рефинансирования только на 0,25%, в то время, как большинство аналитиков предсказывало рост на 0,5%. Состоянием на 18:30 доллар к рублю торгуется в узком диапазоне 73,06-73,12 рублей за доллар. Наличный рубль сегодня подешевел на 1 копейку: с 3,63-3,65 до 3,62-3,64 гривен за 10 рублей.