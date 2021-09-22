Валютный рынок среды: итоги дня
После нескольких дней стабильности курс безналичного доллара в среду вновь начал снижаться. Национальному банку пришлось дважды выходить с интервенциями на покупку валюты, чтобы не допустить слишком сильного укрепления гривны.
Объем выставленной сегодня на продажу валюты незначительно превышал тот, что был в понедельник. Что же произошло? Почему вдруг доллар так резко ушел вниз? Причину сегодняшнего провала порталу «Курс Украины» детально прокомментировал представитель казначейства одного из крупных украинских банков с иностранным капиталом. По его словам, в ожидании роста курса доллара банки исчерпали лимит длинной позиции, т.е. не могут больше покупать валюту для себя (а только по поручениям клиентов). Когда сегодня в очередной раз рост захлебнулся, и котировки пошли вниз, оказалось, что выкупать предложенный объем просто некому. Это поняли и на Институтской, поэтому Национальный банк дважды выходил с интервенциями на покупку валюты: первый раз купил 5 млн долларов по цене около 26,69 гривен, а второй – выставил крупный ордер на покупку на 10 копеек ниже (26,59) и стоял с этим ордером до закрытия торгов, не давая доллару упасть сильнее.
Закрыли торги среды на 11 копеек на покупке и на продаже ниже, чем во вторник.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,68/26,74 (покупка/продажа).
Торги среды открылись чуть выше, чем во вторник, и с тем же спредом 6 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,7250 гривен прошла в 09:38. Затем в третий раз за неделю повторился один и тот же сценарий: при незначительном превышении числа покупателей над продавцами котировки плавно пошли вверх и уже к 9:44 (через 6 минут после первой сделки) достигли дневных максимумов: 26,725 гривен на покупке и 26,74 гривен на продаже. После того, как заявки покупателей, готовых брать дороже 26,70, удовлетворили, рост прекратился. Тут же к продажам подключились спекулянты, продавцов резко стало больше – и котировки пошли вниз. К 11:30 они опустились ниже уровня 26,70 гривен. В этот момент на рынке появился Нацбанк: по уже сложившейся традиции, он выкупил несколько самых дешевых заявок от продавцов в районе 26,69 гривен – и ушел. И тут обнаружилось, что покупать – некому. К обеду ценник на покупку упал до 26,61 гривен, а к 15:30 – вообще до 26,55 гривен, установив новый годовой минимум. Понимая, что ситуация может выйти из-под контроля, Национальный банк выставил крупный ордер на покупку на уровне 26,59 гривен – и только тогда падение доллара прекратилось.
Котировки закрытия – 26,59/26,60 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 36,1 млн долларов по сравнению с понедельником и составил 157,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,6966 гривен.
- Официальный курс доллара на 23 сентября установлен на отметке 26,6714 гривен за доллар, снижение на 3,67 копейки.
- Официальный курс евро на 23 сентября установлен на отметке 31,2856 гривен за евро, снижение на 7,10 копеек.
- Наличный доллар в оптовых обменниках Киева сегодня упал в цене на 6 копеек: утром наличного «американца» продавали по 26,75-26,76 гривен, а к вечеру ценник опустили до 26,69-26,70 гривен. Некоторые обменные пункты испытывали проблемы с наличной гривной (желающих продать валюту было больше, чем покупателей).
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1738 доллара. Сегодня евро предпринял несколько попыток снижения, но на уровне 1,1715 натолкнулся на повышенный спрос и отскочил до 1,1744 доллара. Наличный евро в столице в течение дня подешевел на 6 копеек: с 31,33-31,34 до 31,27-31,28 гривен.
Российский рубль в течение дня укрепился по отношению к доллару на 50 копеек – с 73,10 до 72,60 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 доллар к рублю торгуется в узком диапазоне 72,62-72,68 рубля за доллар. Цена наличного рубля в Киеве третий день подряд держится на уровне 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.