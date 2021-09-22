Валютный рынок среды: итоги дня

После нескольких дней стабильности курс безналичного доллара﻿ в среду вновь начал снижаться. Национальному банку пришлось дважды выходить с интервенциями на покупку валюты, чтобы не допустить слишком сильного укрепления гривны.

Объем выставленной сегодня на продажу валюты незначительно превышал тот, что был в понедельник. Что же произошло? Почему вдруг доллар так резко ушел вниз? Причину сегодняшнего провала порталу «Курс Украины﻿» детально прокомментировал представитель казначейства одного из крупных украинских банков с иностранным капиталом. По его словам, в ожидании роста курса доллара банки исчерпали лимит длинной позиции, т.е. не могут больше покупать валюту для себя (а только по поручениям клиентов). Когда сегодня в очередной раз рост захлебнулся, и котировки пошли вниз, оказалось, что выкупать предложенный объем просто некому. Это поняли и на Институтской, поэтому Национальный банк дважды выходил с интервенциями на покупку валюты: первый раз купил 5 млн долларов по цене около 26,69 гривен, а второй – выставил крупный ордер на покупку на 10 копеек ниже (26,59) и стоял с этим ордером до закрытия торгов, не давая доллару упасть сильнее.

Закрыли торги среды на 11 копеек на покупке и на продаже ниже, чем во вторник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,68/26,74 (покупка/продажа).

Торги среды открылись чуть выше, чем во вторник, и с тем же спредом 6 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,7250 гривен прошла в 09:38. Затем в третий раз за неделю повторился один и тот же сценарий: при незначительном превышении числа покупателей над продавцами котировки плавно пошли вверх и уже к 9:44 (через 6 минут после первой сделки) достигли дневных максимумов: 26,725 гривен на покупке и 26,74 гривен на продаже. После того, как заявки покупателей, готовых брать дороже 26,70, удовлетворили, рост прекратился. Тут же к продажам подключились спекулянты, продавцов резко стало больше – и котировки пошли вниз. К 11:30 они опустились ниже уровня 26,70 гривен. В этот момент на рынке появился Нацбанк: по уже сложившейся традиции, он выкупил несколько самых дешевых заявок от продавцов в районе 26,69 гривен – и ушел. И тут обнаружилось, что покупать – некому. К обеду ценник на покупку упал до 26,61 гривен, а к 15:30 – вообще до 26,55 гривен, установив новый годовой минимум. Понимая, что ситуация может выйти из-под контроля, Национальный банк выставил крупный ордер на покупку на уровне 26,59 гривен – и только тогда падение доллара прекратилось.

Котировки закрытия – 26,59/26,60 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 36,1 млн долларов по сравнению с понедельником и составил 157,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,6966 гривен.

Официальный курс доллара на 23 сентября установлен на отметке 26,6714 гривен за доллар, снижение на 3,67 копейки.

Официальный курс евро на 23 сентября установлен на отметке 31,2856 гривен за евро, снижение на 7,10 копеек.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева сегодня упал в цене на 6 копеек: утром наличного «американца» продавали по 26,75-26,76 гривен, а к вечеру ценник опустили до 26,69-26,70 гривен. Некоторые обменные пункты испытывали проблемы с наличной гривной (желающих продать валюту было больше, чем покупателей).

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1738 доллара. Сегодня евро предпринял несколько попыток снижения, но на уровне 1,1715 натолкнулся на повышенный спрос и отскочил до 1,1744 доллара. Наличный евро в столице в течение дня подешевел на 6 копеек: с 31,33-31,34 до 31,27-31,28 гривен.

Российский рубль в течение дня укрепился по отношению к доллару на 50 копеек – с 73,10 до 72,60 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 доллар к рублю торгуется в узком диапазоне 72,62-72,68 рубля за доллар. Цена наличного рубля в Киеве третий день подряд держится на уровне 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.