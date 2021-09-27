Валютный рынок понедельника: итоги дня
Чем ближе конец месяца, тем более динамичной, волатильной и малопредсказуемой становится торговля безналичным долларом на межбанковском валютном рынке.
Рост котировок, наблюдавшийся на рынке в прошлые четверг и пятницу, сменился резким падением; в результате цены опустились до 26,58 гривен на покупке и 26,63 гривен на продаже. Национальному банку пришлось дважды проводить интервенции по покупке валюты, чтобы затормозить процесс укрепления гривны. Первый раз регулятор вышел в начале торгов; купив около 5 млн долларов по цене 26,70 гривен, он ушел, а котировки продолжили снижаться. Второй раз Нацбанк вышел сразу после обеденного перерыва с крупным ордером на покупку на уровне 26,60 гривен. По информации портала «Курс Украины», по этой цене НБУ был готов купить 100 млн долларов. Но этого не понадобилось: дешевле 26,615 гривен продаж сегодня не было.
Закрыли торги понедельника на 7,5 копеек на покупке и на 10 копеек на продаже ниже, чем в прошлую пятницу.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,65/26,75 (покупка/продажа).
Торги понедельника открылись широко: спред на старте составил 10 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,70 гривен прошла в 09:26. С утра предложения от продавцов было больше, чем заявок от покупателей. Неудивительно, что после того, как удовлетворили все самые дорогие заявки на покупку (доходившие до 26,715 гривен), котировки поползли вниз. Вышедший с ордером на покупку по цене 26,70 Нацбанк остановил снижение на час. Уже в 11:10 опустились ниже этого уровня и продолжили снижаться дальше. Второй раз НБУ появился ровно в 14:00. Явно не желая покупать валюту, а лишь донести до рынка свою позицию, он выставил крупный ордер ниже рыночных котировок на тот момент. И до 15:30, пока НБУ был на рынке, сделки шли в диапазоне 26,615-26,63 гривен. После ухода регулятора опустились еще ниже, минимумы дня зафиксированы на 26,58 и 26,63 гривен соответственно (покупка/продажа).
Котировки закрытия – 26,625/26,635 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 18,1 млн долларов по сравнению с прошлой пятницей и составил 164,2 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,6818 гривен.
- Официальный курс доллара на 28 сентября установлен на отметке 26,6556 гривен за доллар, рост на 1,34 копеек.
- Официальный курс евро на 28 сентября установлен на отметке 31,1764 гривен за евро, снижение на 3,89 копеек.
- Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня в течение дня снизилась на 5 копеек: утром наличного «американца» продавали по 26,71-26,73 гривен, а к вечеру ценник опустили до 26,66-26,68 гривен.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1701 доллара. Сегодня евро совершал резкие движения в течение дня, т.к. в Германии шел подсчет голосов по итогам выборов в Бундестаг. Сначала он с 1,1727 опустился до отметки 1,1685 доллара, затем частично скорректировал свое падение и поднялся до 1,1711 доллара. Цена наличного евро в течение дня снизилась на 4 копейки: с утренних 31,24-31,26 до 31,20-31,22 гривен.
Продолжающийся рост мировых цен на нефть (сегодня популярная марка Brent подорожала до 79 долларов за баррель) и налоговый период в России поддержали дальнейшее укрепление российского рубля, который сегодня достиг 72,44 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 72,44-72,49 рубля за доллар. Цена наличного рубля в Киеве вторую неделю сохраняется стабильной на уровне 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.