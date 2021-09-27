Валютный рынок понедельника: итоги дня

Чем ближе конец месяца, тем более динамичной, волатильной и малопредсказуемой становится торговля безналичным долларом на межбанковском﻿ валютном рынке.

Рост котировок, наблюдавшийся на рынке в прошлые четверг и пятницу, сменился резким падением; в результате цены опустились до 26,58 гривен на покупке и 26,63 гривен на продаже. Национальному банку пришлось дважды проводить интервенции по покупке валюты, чтобы затормозить процесс укрепления гривны. Первый раз регулятор вышел в начале торгов; купив около 5 млн долларов по цене 26,70 гривен, он ушел, а котировки продолжили снижаться. Второй раз Нацбанк вышел сразу после обеденного перерыва с крупным ордером на покупку на уровне 26,60 гривен. По информации портала «Курс Украины﻿», по этой цене НБУ был готов купить 100 млн долларов. Но этого не понадобилось: дешевле 26,615 гривен продаж сегодня не было.

Закрыли торги понедельника на 7,5 копеек на покупке и на 10 копеек на продаже ниже, чем в прошлую пятницу.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,65/26,75 (покупка/продажа).

Торги понедельника открылись широко: спред на старте составил 10 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,70 гривен прошла в 09:26. С утра предложения от продавцов было больше, чем заявок от покупателей. Неудивительно, что после того, как удовлетворили все самые дорогие заявки на покупку (доходившие до 26,715 гривен), котировки поползли вниз. Вышедший с ордером на покупку по цене 26,70 Нацбанк остановил снижение на час. Уже в 11:10 опустились ниже этого уровня и продолжили снижаться дальше. Второй раз НБУ появился ровно в 14:00. Явно не желая покупать валюту, а лишь донести до рынка свою позицию, он выставил крупный ордер ниже рыночных котировок на тот момент. И до 15:30, пока НБУ был на рынке, сделки шли в диапазоне 26,615-26,63 гривен. После ухода регулятора опустились еще ниже, минимумы дня зафиксированы на 26,58 и 26,63 гривен соответственно (покупка/продажа).

Котировки закрытия – 26,625/26,635 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 18,1 млн долларов по сравнению с прошлой пятницей и составил 164,2 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,6818 гривен.

Официальный курс доллара на 28 сентября установлен на отметке 26,6556 гривен за доллар, рост на 1,34 копеек.

Официальный курс евро на 28 сентября установлен на отметке 31,1764 гривен за евро, снижение на 3,89 копеек.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня в течение дня снизилась на 5 копеек: утром наличного «американца» продавали по 26,71-26,73 гривен, а к вечеру ценник опустили до 26,66-26,68 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1701 доллара. Сегодня евро совершал резкие движения в течение дня, т.к. в Германии шел подсчет голосов по итогам выборов в Бундестаг. Сначала он с 1,1727 опустился до отметки 1,1685 доллара, затем частично скорректировал свое падение и поднялся до 1,1711 доллара. Цена наличного евро в течение дня снизилась на 4 копейки: с утренних 31,24-31,26 до 31,20-31,22 гривен.

Продолжающийся рост мировых цен на нефть (сегодня популярная марка Brent подорожала до 79 долларов за баррель) и налоговый период в России поддержали дальнейшее укрепление российского рубля, который сегодня достиг 72,44 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 72,44-72,49 рубля за доллар. Цена наличного рубля в Киеве вторую неделю сохраняется стабильной на уровне 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.