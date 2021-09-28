Валютный рынок вторника: итоги дня
В результате продолжающегося снижения котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке вновь вплотную приблизились к годовым минимумам.
Несмотря на крупные выплаты компенсации НДС экспортерам на прошлой неделе, на рынке сохраняется повышенное предложение валюты, что вынуждает продавцов демпинговать. Сегодня котировки опустились до 26,52 гривен на покупке и 26,54 гривен на продаже. Это всего на 4 копейки выше установленного на прошлой неделе годового минимума. Национальному банку вновь пришлось дважды проводить интервенции по покупке валюты, чтобы затормозить процесс укрепления гривны. Первый раз регулятор вышел в начале торгов; купив около 5 млн долларов по цене 26,585 гривен, он ушел, а котировки продолжили снижаться. Второй раз Нацбанк появился буквально через час с крупным ордером на покупку на уровне 26,51 гривен. По информации портала «Курс Украины», по этой цене НБУ был готов купить 100 млн долларов. Уже не в первый раз регулятор практикует ордера на крупную сумму ниже рынка, чтобы остановить падение доллара. Сегодня это тоже сработало: котировки развернулись и пошли вверх.
Закрыли торги вторника на 8 копеек на покупке и на 7,5 копеек на продаже ниже, чем в понедельник.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,60/26,68 (покупка/продажа).
Торги вторника открылись чуть уже вчерашнего: спред на старте составил 8 копеек. Покупатели упрямо не хотели брать дорого, а продавцы долго выжидали, пока у одного из продавцов не сдали нервы, и он не отдал 0,5 млн долларов по цене 26,60 гривен по покупательской заявке. Произошло это в 9:51. Буквально сразу же на рынке появился Национальный банк: он одной операцией купил 5 млн долларов по цене 26,5850 гривен – и ушел. Котировки продолжили падение и уже к 10:45 опустились до дневных минимумов 26,52/26,54 (покупка/продажа). Экспортеры обратились за помощью к НБУ, и он вышел еще раз. Явно не желая покупать, регулятор выставил ордер ниже рынка. Этого оказалось достаточно. Раздумывавшие «брать или не брать» покупатели начали наперебой выставлять заявки, тренд развернулся, и котировки полетели вверх, вскоре после 12:00 достигнув 26,595 на покупке и 26,63 гривен на продаже. На этот раз уже не зевали продавцы: они поняли, что им выпал шанс продать валюту не слишком дешево. В результате их активности котировки вновь пошли вниз, второй раз за день.
Котировки закрытия – 26,545/26,56 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 28,2 млн долларов по сравнению с понедельником и составил 192,4 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,5495 гривен.
- Официальный курс доллара на 29 сентября установлен на отметке 26,5698 гривен за доллар, снижение на 8,58 копеек.
- Официальный курс евро на 29 сентября установлен на отметке 31,0335 гривен за евро, снижение на 14,29 копеек.
- Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня в течение дня снизилась на 4 копейки: утром наличного «американца» продавали по 26,67-26,68 гривен, а к вечеру ценник опустили до 26,63-26,64 гривен. При этом в течение дня цена сначала снизилась, затем отскочила вверх, но к концу дня опять опустилась до вышеуказанных цифр.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1679 доллара. Сегодня евро совершал продолжил падать и к 18 часам опустился до отметки 1,1667 доллара. Это всего на 5 пунктов выше годового минимума. Наличный евро в течение дня подешевел с 31,17-31,18 до 31,10-31,12 гривен.
Российский рубль утром вырос до 72,40 рублей за доллар, но затем, когда все мировые валюты начали падать к доллару США, не стал исключением и к вечеру подешевел до 73 рублей за доллар, потеряв за день 60 копеек на долларе. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 72,90-72,96 рубля за доллар. Цена наличного рубля в Киеве вторую неделю сохраняется стабильной на уровне 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.