Валютный рынок вторника: итоги дня

В результате продолжающегося снижения котировки безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке вновь вплотную приблизились к годовым минимумам.

Несмотря на крупные выплаты компенсации НДС экспортерам на прошлой неделе, на рынке сохраняется повышенное предложение валюты, что вынуждает продавцов демпинговать. Сегодня котировки опустились до 26,52 гривен на покупке и 26,54 гривен на продаже. Это всего на 4 копейки выше установленного на прошлой неделе годового минимума. Национальному банку вновь пришлось дважды проводить интервенции по покупке валюты, чтобы затормозить процесс укрепления гривны. Первый раз регулятор вышел в начале торгов; купив около 5 млн долларов по цене 26,585 гривен, он ушел, а котировки продолжили снижаться. Второй раз Нацбанк появился буквально через час с крупным ордером на покупку на уровне 26,51 гривен. По информации портала «Курс Украины﻿», по этой цене НБУ был готов купить 100 млн долларов. Уже не в первый раз регулятор практикует ордера на крупную сумму ниже рынка, чтобы остановить падение доллара. Сегодня это тоже сработало: котировки развернулись и пошли вверх.

Закрыли торги вторника на 8 копеек на покупке и на 7,5 копеек на продаже ниже, чем в понедельник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,60/26,68 (покупка/продажа).

Торги вторника открылись чуть уже вчерашнего: спред на старте составил 8 копеек. Покупатели упрямо не хотели брать дорого, а продавцы долго выжидали, пока у одного из продавцов не сдали нервы, и он не отдал 0,5 млн долларов по цене 26,60 гривен по покупательской заявке. Произошло это в 9:51. Буквально сразу же на рынке появился Национальный банк: он одной операцией купил 5 млн долларов по цене 26,5850 гривен – и ушел. Котировки продолжили падение и уже к 10:45 опустились до дневных минимумов 26,52/26,54 (покупка/продажа). Экспортеры обратились за помощью к НБУ, и он вышел еще раз. Явно не желая покупать, регулятор выставил ордер ниже рынка. Этого оказалось достаточно. Раздумывавшие «брать или не брать» покупатели начали наперебой выставлять заявки, тренд развернулся, и котировки полетели вверх, вскоре после 12:00 достигнув 26,595 на покупке и 26,63 гривен на продаже. На этот раз уже не зевали продавцы: они поняли, что им выпал шанс продать валюту не слишком дешево. В результате их активности котировки вновь пошли вниз, второй раз за день.

Котировки закрытия – 26,545/26,56 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 28,2 млн долларов по сравнению с понедельником и составил 192,4 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,5495 гривен.

Официальный курс доллара на 29 сентября установлен на отметке 26,5698 гривен за доллар, снижение на 8,58 копеек.

Официальный курс евро на 29 сентября установлен на отметке 31,0335 гривен за евро, снижение на 14,29 копеек.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня в течение дня снизилась на 4 копейки: утром наличного «американца» продавали по 26,67-26,68 гривен, а к вечеру ценник опустили до 26,63-26,64 гривен. При этом в течение дня цена сначала снизилась, затем отскочила вверх, но к концу дня опять опустилась до вышеуказанных цифр.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1679 доллара. Сегодня евро совершал продолжил падать и к 18 часам опустился до отметки 1,1667 доллара. Это всего на 5 пунктов выше годового минимума. Наличный евро в течение дня подешевел с 31,17-31,18 до 31,10-31,12 гривен.

Российский рубль утром вырос до 72,40 рублей за доллар, но затем, когда все мировые валюты начали падать к доллару США, не стал исключением и к вечеру подешевел до 73 рублей за доллар, потеряв за день 60 копеек на долларе. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 72,90-72,96 рубля за доллар. Цена наличного рубля в Киеве вторую неделю сохраняется стабильной на уровне 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.