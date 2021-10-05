Валютный рынок вторника: итоги дня
Во вторник падение котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке начало приобретать черты обвала. Национальному банку пришлось трижды выходить на рынок, чтобы удержать ситуацию под контролем.
После того, как компании-нерезиденты, которые традиционно в начале каждого месяца скупают валюту, закончили конвертировать полученные дивиденды, образовался сильный перекос между спросом и предложением. Покупатели дали понять, что не намерены покупать дороже 26,50 гривен, а по возможности – еще дешевле. Исправлять ситуацию пришлось Национальному банку. Сначала регулятор вышел с покупкой 5 млн долларов по цене 26,4950-26,50 гривен. После снижения до 26,40 выкупил все предложения от продавцов в диапазоне 26,40-26,43 гривен. А когда и это не помогло, встал с крупным ордером на покупку на уровне 26,3950 гривен и находился на рынке вплоть до завершения торговой сессии. И только это помогло на время сдержать падение. Как видим, заявления руководства НБУ о том, что Нацбанк не будет сдерживать укрепление гривны, оказались лишь красивой декларацией.
Закрыли торги вторника на 8 копеек на покупке и на 9 копеек на продаже ниже, чем в понедельник.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,45/26,59 (покупка/продажа).
Как и в понедельник, торги вторника открылись очень широко: спред составил все тех же 14 копеек. В 9:35 прошла первая сделка по цене 26,4950 гривен сразу на 5 млн долларов, и участники торгов подумали было, что торги начал сам Нацбанк откупом своих «традиционных» 5 млн. Но как стало известно порталу «Курс Украины»,регулятор появился чуть позднее и к первой сделке отношения не имел. Нацбанк не отказал себе в удовольствии использовать свой излюбленный метод покупки «по лучшей цене», собрав самые дешевые предложения в районе 26,50 гривен. Этого оказалось явно недостаточно. В течение часа котировки провалились до 26,40-26,42 гривен, и регулятору пришлось выходить повторно. Третье его появление с крупным «бидом» (заявкой на покупку) по цене 26,395 гривен стало «контрольным выстрелом» в голову падению доллара: три интервенции за полдня Национальный банк в этом году еще не проводил. Поэтому действия восприняли серьезно. Покупатели начали ставить свои заявки выше уровня, защищаемого НБУ, и сделки довольно долго шли в диапазоне 26,40-26,43 гривен. И лишь после обеда, когда продавцов стало больше, а покупателей почти не осталось, порядка 10-15 млн долларов по 26,395 продали Национальному банку. К закрытию котировки приподнялись на пару копеек.
Котировки закрытия – 26,42/26,445 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос в 1,5 раза по сравнению с понедельником и составил 202 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,4408 гривен.
- Официальный курс доллара на 6 октября установлен на отметке 26,4244 гривен за доллар, снижение на 14,78 копеек.
- Официальный курс евро на 6 октября установлен на отметке 30,536 гривен за евро, снижение на 27,25 копеек.
- Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня упала еще на 10 копеек: утром «американца» продавали по 26,54-26,55 гривен, а к вечеру – уже по 26,44-26,45 гривен. На наличном рынке установили очередной годовой минимум по доллару. А еще сегодня безналичный и наличный доллар к вечеру опять сравнялись в цене.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:00 – 1,1591 доллара. Сегодня евро попытался возобновить снижение, но смог опуститься лишь до отметки 1,1579 доллара. На этом уровне его начали активно брать, и он опять пошел вверх. Наличный евро, следуя за наличным долларом, сегодня подешевел еще на 12 копеек: утром его продавали по 30,76-30,78 гривен, а вечером – уже по 30,64-30,66 гривен.
Российский рубль и нефть сегодня опять устанавливают новые максимумы: Brent к вечеру поднялся выше 83 долларов за баррель, а рубль достиг двухмесячного максимума – 72,30 рублей за доллар. Состоянием на 18:00 он торгуется в диапазоне 72,30-72,45 рубля за доллар. Цена наличного рубля в Киеве наконец-то изменилась впервые за 2,5 недели: сегодня рубль в столице подешевел на 1 копейку, до 3,62-3,64 гривен за 10 рублей.