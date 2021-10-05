Валютный рынок вторника: итоги дня

Во вторник падение котировок безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке начало приобретать черты обвала. Национальному банку пришлось трижды выходить на рынок, чтобы удержать ситуацию под контролем.

После того, как компании-нерезиденты, которые традиционно в начале каждого месяца скупают валюту, закончили конвертировать полученные дивиденды, образовался сильный перекос между спросом и предложением. Покупатели дали понять, что не намерены покупать дороже 26,50 гривен, а по возможности – еще дешевле. Исправлять ситуацию пришлось Национальному банку. Сначала регулятор вышел с покупкой 5 млн долларов по цене 26,4950-26,50 гривен. После снижения до 26,40 выкупил все предложения от продавцов в диапазоне 26,40-26,43 гривен. А когда и это не помогло, встал с крупным ордером на покупку на уровне 26,3950 гривен и находился на рынке вплоть до завершения торговой сессии. И только это помогло на время сдержать падение. Как видим, заявления руководства НБУ о том, что Нацбанк не будет сдерживать укрепление гривны, оказались лишь красивой декларацией.

Закрыли торги вторника на 8 копеек на покупке и на 9 копеек на продаже ниже, чем в понедельник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,45/26,59 (покупка/продажа).

Как и в понедельник, торги вторника открылись очень широко: спред составил все тех же 14 копеек. В 9:35 прошла первая сделка по цене 26,4950 гривен сразу на 5 млн долларов, и участники торгов подумали было, что торги начал сам Нацбанк откупом своих «традиционных» 5 млн. Но как стало известно порталу «Курс Украины﻿»,регулятор появился чуть позднее и к первой сделке отношения не имел. Нацбанк не отказал себе в удовольствии использовать свой излюбленный метод покупки «по лучшей цене», собрав самые дешевые предложения в районе 26,50 гривен. Этого оказалось явно недостаточно. В течение часа котировки провалились до 26,40-26,42 гривен, и регулятору пришлось выходить повторно. Третье его появление с крупным «бидом» (заявкой на покупку) по цене 26,395 гривен стало «контрольным выстрелом» в голову падению доллара: три интервенции за полдня Национальный банк в этом году еще не проводил. Поэтому действия восприняли серьезно. Покупатели начали ставить свои заявки выше уровня, защищаемого НБУ, и сделки довольно долго шли в диапазоне 26,40-26,43 гривен. И лишь после обеда, когда продавцов стало больше, а покупателей почти не осталось, порядка 10-15 млн долларов по 26,395 продали Национальному банку. К закрытию котировки приподнялись на пару копеек.

Котировки закрытия – 26,42/26,445 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос в 1,5 раза по сравнению с понедельником и составил 202 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,4408 гривен.

Официальный курс доллара на 6 октября установлен на отметке 26,4244 гривен за доллар, снижение на 14,78 копеек.

Официальный курс евро на 6 октября установлен на отметке 30,536 гривен за евро, снижение на 27,25 копеек.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня упала еще на 10 копеек: утром «американца» продавали по 26,54-26,55 гривен, а к вечеру – уже по 26,44-26,45 гривен. На наличном рынке установили очередной годовой минимум по доллару. А еще сегодня безналичный и наличный доллар к вечеру опять сравнялись в цене.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:00 – 1,1591 доллара. Сегодня евро попытался возобновить снижение, но смог опуститься лишь до отметки 1,1579 доллара. На этом уровне его начали активно брать, и он опять пошел вверх. Наличный евро, следуя за наличным долларом, сегодня подешевел еще на 12 копеек: утром его продавали по 30,76-30,78 гривен, а вечером – уже по 30,64-30,66 гривен.

Российский рубль и нефть сегодня опять устанавливают новые максимумы: Brent к вечеру поднялся выше 83 долларов за баррель, а рубль достиг двухмесячного максимума – 72,30 рублей за доллар. Состоянием на 18:00 он торгуется в диапазоне 72,30-72,45 рубля за доллар. Цена наличного рубля в Киеве наконец-то изменилась впервые за 2,5 недели: сегодня рубль в столице подешевел на 1 копейку, до 3,62-3,64 гривен за 10 рублей.