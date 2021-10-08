Валютный рынок пятницы: итоги дня
Сегодня Национальный банк своими действиями спровоцировал резкий скачок котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке. Кроме того, он в течение всей торговой сессии активно участвовал в покупках валюты.
Как стало известно порталу Курс Украины, регулятор появился на рынке аккурат на старте торгов и сразу же выставил огромный ордер на покупку по цене 26,345 гривен. По нашей информации, это было связано с тем, что государственная компания «Укравтодор» получила очередной валютный кредит и сегодня намеревалась перевести его в гривну. Если бы не Нацбанк, курс мог легко обвалиться до 26 гривен ровно. Но с помощью регулятора торговля прошла в диапазоне 26,345 – 26,39 гривен, а сам Национальный банк всего за один день пополнил свои золотовалютные резервы на 138,5 млн долларов.
Закрыли торги пятницы на 5 копеек на покупке и на 5,5 копеек на продаже выше, чем в четверг. Ход торгов:
Стартовые котировки – 26,26/26,35 (покупка/продажа).
Торги пятницы открылись не так широко, как в четверг: сегодня спред составил 8 копеек против 10 вчерашних. Как и два дня назад, сегодня торговлю открыл сам Национальный банк, который неожиданно для всех выставил крупный ордер на покупку всего на 0,5 копейки ниже ближайшей заявки от продавца. Всего за 1 минуту он купил 8,5 долларов, пока продавцы не пришли в себя и не начали повышать ценники, параллельно пытаясь понять, что же происходит. Уже через 10 минут сделки шли по 26,40 гривен, а продавцы подняли ценник до 26,45 гривен. Очень скоро информация о кредите «Укравтодора» начала «гулять» по рынку, и стало понятно, что надо продавать быстрей, пока цены опять не обвалились. Уже к 10 утра торговля сконцентрировалась в диапазоне 26,36-26,39 гривен, а еще через полчаса сместилась вниз, в район 26,34-26,36 гривен. К обеденному перерыву покупателей практически не осталось, и в дело опять вступил Национальный банк, который сегодня был готов купить до 200 млн долларов по заявленной цене.
К концу торгов оживились спекулянты, и котировки выросли на пару копеек.
Котировки закрытия – 26,351/26,38 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 55 млн по сравнению с четвергом и составил 296,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,358 гривен.
- Официальный курс доллара на 11 октября установлен на отметке 26,3515 гривен за доллар, рост на 2,01 копейки.
- Официальный курс евро на 11 октября установлен на отметке 30,4768 гривен за евро, рост на 3,90 копейки.
Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня менялась очень динамично. Утром, отреагировав на рост на межбанке, оптовые обменки продавали «американца» по 26,37-26,39 гривен. Когда стало ясно, что рост отменяется, ценники опустили до 26,34-26,35 гривен, а к вечеру установили курс продажи наличного доллара 26,36-26,37 гривен. Стоит отметить, что наличный рынок довольно пассивно отреагировал на бурный утренний межбанк.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1571 доллара. Сегодня после публикации неоднозначной статистики по занятости в США евро на короткое время вырос до 1,1585 доллара, но затем попал под волну продаж и опустился на отметку 1,1554 доллара. Вторая попытка роста оказалась еще менее успешной. Наличный евро в течение дня продавали по 30,40-30,45 гривен; в отличие от предыдущих дней, сегодня цена наличной евровалюты практически не менялась.
Российский рубль сегодня совершает резкие движения между уровнями 71,65 и 72,05 рубля за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 71,72-71,78 рубля за доллар. Цена наличного рубля в Киеве не изменилась: почти целую неделю его продают по 3,62-3,64 гривен за 10 рублей.