Валютный рынок пятницы: итоги дня

Сегодня Национальный банк своими действиями спровоцировал резкий скачок котировок безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке. Кроме того, он в течение всей торговой сессии активно участвовал в покупках валюты.

Как стало известно порталу Курс Украины﻿, регулятор появился на рынке аккурат на старте торгов и сразу же выставил огромный ордер на покупку по цене 26,345 гривен. По нашей информации, это было связано с тем, что государственная компания «Укравтодор» получила очередной валютный кредит и сегодня намеревалась перевести его в гривну. Если бы не Нацбанк, курс мог легко обвалиться до 26 гривен ровно. Но с помощью регулятора торговля прошла в диапазоне 26,345 – 26,39 гривен, а сам Национальный банк всего за один день пополнил свои золотовалютные резервы на 138,5 млн долларов.

Закрыли торги пятницы на 5 копеек на покупке и на 5,5 копеек на продаже выше, чем в четверг. Ход торгов:

Стартовые котировки – 26,26/26,35 (покупка/продажа).

Торги пятницы открылись не так широко, как в четверг: сегодня спред составил 8 копеек против 10 вчерашних. Как и два дня назад, сегодня торговлю открыл сам Национальный банк, который неожиданно для всех выставил крупный ордер на покупку всего на 0,5 копейки ниже ближайшей заявки от продавца. Всего за 1 минуту он купил 8,5 долларов, пока продавцы не пришли в себя и не начали повышать ценники, параллельно пытаясь понять, что же происходит. Уже через 10 минут сделки шли по 26,40 гривен, а продавцы подняли ценник до 26,45 гривен. Очень скоро информация о кредите «Укравтодора» начала «гулять» по рынку, и стало понятно, что надо продавать быстрей, пока цены опять не обвалились. Уже к 10 утра торговля сконцентрировалась в диапазоне 26,36-26,39 гривен, а еще через полчаса сместилась вниз, в район 26,34-26,36 гривен. К обеденному перерыву покупателей практически не осталось, и в дело опять вступил Национальный банк, который сегодня был готов купить до 200 млн долларов по заявленной цене.

К концу торгов оживились спекулянты, и котировки выросли на пару копеек.

Котировки закрытия – 26,351/26,38 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 55 млн по сравнению с четвергом и составил 296,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,358 гривен.

Официальный курс доллара на 11 октября установлен на отметке 26,3515 гривен за доллар, рост на 2,01 копейки.

Официальный курс евро на 11 октября установлен на отметке 30,4768 гривен за евро, рост на 3,90 копейки.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня менялась очень динамично. Утром, отреагировав на рост на межбанке, оптовые обменки продавали «американца» по 26,37-26,39 гривен. Когда стало ясно, что рост отменяется, ценники опустили до 26,34-26,35 гривен, а к вечеру установили курс продажи наличного доллара 26,36-26,37 гривен. Стоит отметить, что наличный рынок довольно пассивно отреагировал на бурный утренний межбанк.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1571 доллара. Сегодня после публикации неоднозначной статистики по занятости в США евро на короткое время вырос до 1,1585 доллара, но затем попал под волну продаж и опустился на отметку 1,1554 доллара. Вторая попытка роста оказалась еще менее успешной. Наличный евро в течение дня продавали по 30,40-30,45 гривен; в отличие от предыдущих дней, сегодня цена наличной евровалюты практически не менялась.

Российский рубль сегодня совершает резкие движения между уровнями 71,65 и 72,05 рубля за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 71,72-71,78 рубля за доллар. Цена наличного рубля в Киеве не изменилась: почти целую неделю его продают по 3,62-3,64 гривен за 10 рублей.