На украинский рынок выйдут электрические грузовики

В ближайшее время в Украине должны стартовать продажи малотоннажных электрических грузовиков JAC N55EV. Это первый выход безэмиссионных коммерческих автомобилей такого класса на украинский рынок, сообщает Автоцентр.

Новые машины дизайном кабины похожи на своих дизельных «собратьев» – N56, да и полная масса у них схожа – 5500 и 5600 кг соответственно. А вот снаряженная масса отличается – N55EV почти на тонну тяжелее – 3095 и 2155 кг соответственно. Тем не менее, электрическая модель способна перевозить до 2400 кг груза на расстояние до 210 км – именно такой запас хода по циклу NEDC обещает производитель.

Электродвигатель развивает максимальный крутящий момент в 415 Нм и обеспечивает пристойную динамику разгона – от 0 до 80 км/ч всего за 8 сек. Максимальная скорость ограничена 90 км/ч. Машина также рассчитана на преодоление подъемов крутизной до 30%.

Батареи можно зарядить от 0 до 80% емкости всего за час, используя станцию мощностью 120 кВт, или за четыре часа от 30-килловаттной. Активное использовании режима рекуперации в процессе торможения позволяет увеличить запас хода на 10-20%.

Эксплуатация JAC N55EV обходится намного дешевле дизельного. Причем это касается не только сервисного обслуживания, но и непосредственно затрат на топливо, которые снижаются в 4,5 раза.

Для примера возьмем данные, которые приводит официальный импортер из Гонконга. На один километр пробега аналогичная машина с ДВС тратит 2,25 местных доллара (7,6 грн), электрическая –всего 0,49 (1,65 грн). Таким образом, JAC N55EV экономит 1,76 доллара (около 6 грн) на километре, что при пробеге в 60 тыс. км составляет уже 357 тыс. грн, а при 180 тыс. км и вовсе выливается в круглую сумму в 1 млн 70 тыс. грн. Даже если учесть, что стоимость одного литра дизельного топлива составляет 17 местных долларов (58 грн), то результат все равно впечатляет.