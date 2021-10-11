Валютный рынок понедельника: итоги дня
В понедельник на межбанковском валютном рынке царили покой и стабильность. Выходной в США, который привел к снижению объема и количества заключаемых сделок, и работа Национального банка на упреждение – вот что позволило отдохнуть от резких колебаний котировок.
Как уже сообщал портал Курс Украины, интерес к проведению операций по схеме ТОМ (с расчетами завтра) был небольшой. Это обусловило снижение оборотов и могло вылиться в резкие колебания, если бы Национальный банк позволил спекулянтам «порезвиться». Но сегодня регулятор сработал на упреждение: сразу же после начала торговой сессии выставил ордер на покупку по цене 26,355 гривен. А после того, как купил 5 млн долларов, ушел – и сразу же вернулся, понизив при этом цену выкупа на 0,5 копейки. С ордером 26,35 гривен Нацбанк пробыл на рынке вплоть до закрытия торгов. Благодаря присутствию регулятора торговля в течение всего дня прошла в узком диапазоне 26,36-26,39 гривен, порой спред (разность между ценниками на покупку и продажу) становился меньше одной копейки, что говорило о полном взаимопонимании между покупателями и продавцами.
Закрыли торги понедельника на том же уровне на покупке, что и в прошлую пятницу, и на 1,5 копейки ниже на продаже.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,36/26,42 (покупка/продажа).
Торги понедельника открылись не так широко, как в прошлую пятницу: сегодня спред составил всего 6 копеек. Нежелание торговать с расчетами завтра определило сегодняшнюю слабую динамику торгов: первая сделка на 0,5 млн долларов была совершена в 9:41, а к 10 утра прошло всего 3 сделки. В 9:30 на рынке появился Национальный банк. Подтверждая ходившие на рынке слухи, что он будет «подталкивать» доллар вверх, регулятор выставил ордер на 1 копейку выше уровня пятничной интервенции. Правда, это все равно было ниже рынка, поэтому сразу эффекта не возымело. Лишь к 12 часам, купив 5 млн долларов, он ушел. И уже в 12:05 появился снова, пока рынок не успел прийти в себя от неожиданного ухода (все думали, что повторится прошлая пятница, и Нацбанк будет стоять на одном уровне весь день). Понизив выкуп на 0,5 копейки, регулятор дал понять, что его намерения угадали правильно. Спекулянты приуныли: качать рынок при Нацбанке было бы себе дороже. Все оставшееся время торговля проходила в узком диапазоне, без каких-либо колебаний в ту или иную сторону.
Котировки закрытия – 26,351/26,365 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня был почти в 3 раза меньше пятничного – всего 112,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,3606 гривен.
- Официальный курс доллара на 12 октября установлен на отметке 26,36 гривен за доллар, рост на 0,85 копейки.
- Официальный курс евро на 12 октября установлен на отметке 30,5012 гривен за евро, рост на 2,44 копейки.
Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня менялась довольно динамично. Утром оптовые обменки продавали «американца» по 26,42-26,43 гривен. К обеду, видя отсутствие спроса со стороны покупателей, ценник опустили до 26,39-26,40 гривен, а к вечеру – подняли до 26,41-26,42 гривен.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1572 доллара. Сегодня из-за выходного в США торговля на международных рынках была довольно спокойной и даже сонной: евро весь день провел в 37-пунктовом диапазоне, так и не решившись продолжить рост. Наличный евро утром пытались продавать по 30,54-30,55 гривен, но затем опустили ценник до 30,47-30,50 гривен и продавали так до самого вечера.
Российский рубль продолжает укрепляться за счет роста доходов от продажи нефти и газа. Сегодня цена барреля нефти марки Brent достигла 84,6 долларов, и начинают поговаривать, что до конца года она может стоить 100 долларов за баррель. Рубль к 12 часам проверил на прочность уровень 71,55 рубль за доллар и до конца дня двигался в узком диапазоне 71,60-71,75 рублей. Наличный рубль наконец-то отреагировал ростом на происходящее: сегодня его цена выросла до 3,64-3,67 гривен за 10 рублей.