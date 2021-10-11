Валютный рынок понедельника: итоги дня

В понедельник на межбанковском﻿ валютном рынке царили покой и стабильность. Выходной в США, который привел к снижению объема и количества заключаемых сделок, и работа Национального банка на упреждение – вот что позволило отдохнуть от резких колебаний котировок.

Как уже сообщал портал Курс Украины﻿, интерес к проведению операций по схеме ТОМ (с расчетами завтра) был небольшой. Это обусловило снижение оборотов и могло вылиться в резкие колебания, если бы Национальный банк позволил спекулянтам «порезвиться». Но сегодня регулятор сработал на упреждение: сразу же после начала торговой сессии выставил ордер на покупку по цене 26,355 гривен. А после того, как купил 5 млн долларов, ушел – и сразу же вернулся, понизив при этом цену выкупа на 0,5 копейки. С ордером 26,35 гривен Нацбанк пробыл на рынке вплоть до закрытия торгов. Благодаря присутствию регулятора торговля в течение всего дня прошла в узком диапазоне 26,36-26,39 гривен, порой спред (разность между ценниками на покупку и продажу) становился меньше одной копейки, что говорило о полном взаимопонимании между покупателями и продавцами.

Закрыли торги понедельника на том же уровне на покупке, что и в прошлую пятницу, и на 1,5 копейки ниже на продаже.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,36/26,42 (покупка/продажа).

Торги понедельника открылись не так широко, как в прошлую пятницу: сегодня спред составил всего 6 копеек. Нежелание торговать с расчетами завтра определило сегодняшнюю слабую динамику торгов: первая сделка на 0,5 млн долларов была совершена в 9:41, а к 10 утра прошло всего 3 сделки. В 9:30 на рынке появился Национальный банк. Подтверждая ходившие на рынке слухи, что он будет «подталкивать» доллар вверх, регулятор выставил ордер на 1 копейку выше уровня пятничной интервенции. Правда, это все равно было ниже рынка, поэтому сразу эффекта не возымело. Лишь к 12 часам, купив 5 млн долларов, он ушел. И уже в 12:05 появился снова, пока рынок не успел прийти в себя от неожиданного ухода (все думали, что повторится прошлая пятница, и Нацбанк будет стоять на одном уровне весь день). Понизив выкуп на 0,5 копейки, регулятор дал понять, что его намерения угадали правильно. Спекулянты приуныли: качать рынок при Нацбанке было бы себе дороже. Все оставшееся время торговля проходила в узком диапазоне, без каких-либо колебаний в ту или иную сторону.

Котировки закрытия – 26,351/26,365 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня был почти в 3 раза меньше пятничного – всего 112,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,3606 гривен.

Официальный курс доллара на 12 октября установлен на отметке 26,36 гривен за доллар, рост на 0,85 копейки.

Официальный курс евро на 12 октября установлен на отметке 30,5012 гривен за евро, рост на 2,44 копейки.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня менялась довольно динамично. Утром оптовые обменки продавали «американца» по 26,42-26,43 гривен. К обеду, видя отсутствие спроса со стороны покупателей, ценник опустили до 26,39-26,40 гривен, а к вечеру – подняли до 26,41-26,42 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1572 доллара. Сегодня из-за выходного в США торговля на международных рынках была довольно спокойной и даже сонной: евро весь день провел в 37-пунктовом диапазоне, так и не решившись продолжить рост. Наличный евро утром пытались продавать по 30,54-30,55 гривен, но затем опустили ценник до 30,47-30,50 гривен и продавали так до самого вечера.

Российский рубль продолжает укрепляться за счет роста доходов от продажи нефти и газа. Сегодня цена барреля нефти марки Brent достигла 84,6 долларов, и начинают поговаривать, что до конца года она может стоить 100 долларов за баррель. Рубль к 12 часам проверил на прочность уровень 71,55 рубль за доллар и до конца дня двигался в узком диапазоне 71,60-71,75 рублей. Наличный рубль наконец-то отреагировал ростом на происходящее: сегодня его цена выросла до 3,64-3,67 гривен за 10 рублей.