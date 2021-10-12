Валютный рынок вторника: итоги дня
Несмотря на то, что сегодня межбанковский валютный рынок вернулся к обычному повседневному ритму, колебания котировок безналичного доллара были еще ниже, чем вчера. Точнее, их не было совсем.
Практически всю торговую сессию сделки заключались в невиданно узком диапазоне шириной всего 1,5 копейки: 26,345 – 26,36 гривен. Причиной столь непривычного «единства мнений» стало повторение вчерашней модели поведения Национального банка. Регулятор сначала выкупил 5 млн долларов по цене 26,35 гривен, а затем установил крупный ордер на покупку на уровне всего на 0,5 копейки ниже – и по 26,345 гривен был готов купить до 100 млн долларов. Покупатели поняли, что ждать нечего, и начали выставлять заявки выше уровня Нацбанка, а продавцы, опасаясь , что регулятор уйдет, и курс просядет ниже, торопились продать, радуясь уже этим ценам. Спешили и те, и другие: на этой неделе остался всего один рабочий день – завтра.
Закрыли торги вторника на 0,6 копейки на покупке и на 1,25 копейки на продаже ниже, чем в понедельник.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,36/26,41 (покупка/продажа).
Торги сегодня открылись непривычно узко: спред составил всего 5 копеек. Первая сделка по цене 26,36 гривен сразу на 5 млн долларов, прошедшая еще в 9:16, породила предположения, что Национальный банк решил таким оригинальным образом начать торговую сессию. Но, как стало позже известно порталу Курс Украины, столь оригинально стартовал не он, а один из банков с иностранным капиталом, в последнее время проявляющий повышенный интерес к покупкам валюты. Чуть позже появился и сам регулятор: его ордер стоял на отметке 26,35 гривен. Уже в 9:42 он купил 5 млн долларов и ушел, а в 9:47 – появился снова, понизив цену выкупа на 0,5 копейки. Слухи, ходившие по рынку, что Нацбанку поставили ультиматум крупные компании- экспортеры, начали обретать почву. Дальнейшая торговля была малоинтересной: сделки шли в диапазоне 1,5 копейки, порой спред сужался до половины копейки. В 14:30 на рынке из крупных покупателей остался только Нацбанк, и продавцы начали продавать валюту ему. Регулятор ушел в 15:30 - и появился спустя пару минут, дав понять, что уровень отпускать не собирается.
Котировки закрытия – 26,345/26,3525 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос в 1,5 раза по сравнению с понедельником и составил 168,8 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,3502 гривен.
- Официальный курс доллара на 13 октября установлен на отметке 26,349 гривен за доллар, снижение на 1,1 копейки.
- Официальный курс евро на 13 октября установлен на отметке 30,4265 гривен за евро, снижение на 7,47 копеек.
Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня в течение дня снизилась на 3 копейки. Утром оптовые обменки продавали «американца» по 26,41-26,42 гривен. К обеду ценник опустили до 26,38-26,39 гривен; к вечеру предложений по 26,38 уже не было.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:30 – 1,1542 доллара. Сегодня евро возобновил падение к доллару США и опустился до отметки 1,1531 доллара, всего 3 пункта не дойдя до установленного ранее годового минимума. Наличный евро в течение дня подешевел на 4 копейки: утром его продавали по 30,48-30,49 гривен, а вечером – по 30,44-30,45 гривен.
Российский рубль, укрепившийся накануне до 71,55 рубля за доллар, сегодня опустился до 72 рублей и состоянием на 18:30 торгуется в узком диапазоне 71,83-71,86 рублей. Наличный рубль, подорожавший вчера на пару копеек, сегодня опять подешевел до 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.