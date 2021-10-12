Валютный рынок вторника: итоги дня

Несмотря на то, что сегодня межбанковский﻿ валютный рынок вернулся к обычному повседневному ритму, колебания котировок безналичного доллара были еще ниже, чем вчера. Точнее, их не было совсем.

Практически всю торговую сессию сделки заключались в невиданно узком диапазоне шириной всего 1,5 копейки: 26,345 – 26,36 гривен. Причиной столь непривычного «единства мнений» стало повторение вчерашней модели поведения Национального банка. Регулятор сначала выкупил 5 млн долларов по цене 26,35 гривен, а затем установил крупный ордер на покупку на уровне всего на 0,5 копейки ниже – и по 26,345 гривен был готов купить до 100 млн долларов. Покупатели поняли, что ждать нечего, и начали выставлять заявки выше уровня Нацбанка, а продавцы, опасаясь , что регулятор уйдет, и курс просядет ниже, торопились продать, радуясь уже этим ценам. Спешили и те, и другие: на этой неделе остался всего один рабочий день – завтра.

Закрыли торги вторника на 0,6 копейки на покупке и на 1,25 копейки на продаже ниже, чем в понедельник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,36/26,41 (покупка/продажа).

Торги сегодня открылись непривычно узко: спред составил всего 5 копеек. Первая сделка по цене 26,36 гривен сразу на 5 млн долларов, прошедшая еще в 9:16, породила предположения, что Национальный банк решил таким оригинальным образом начать торговую сессию. Но, как стало позже известно порталу Курс Украины﻿, столь оригинально стартовал не он, а один из банков с иностранным капиталом, в последнее время проявляющий повышенный интерес к покупкам валюты. Чуть позже появился и сам регулятор: его ордер стоял на отметке 26,35 гривен. Уже в 9:42 он купил 5 млн долларов и ушел, а в 9:47 – появился снова, понизив цену выкупа на 0,5 копейки. Слухи, ходившие по рынку, что Нацбанку поставили ультиматум крупные компании- экспортеры, начали обретать почву. Дальнейшая торговля была малоинтересной: сделки шли в диапазоне 1,5 копейки, порой спред сужался до половины копейки. В 14:30 на рынке из крупных покупателей остался только Нацбанк, и продавцы начали продавать валюту ему. Регулятор ушел в 15:30 - и появился спустя пару минут, дав понять, что уровень отпускать не собирается.

Котировки закрытия – 26,345/26,3525 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос в 1,5 раза по сравнению с понедельником и составил 168,8 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,3502 гривен.

Официальный курс доллара на 13 октября установлен на отметке 26,349 гривен за доллар, снижение на 1,1 копейки.

Официальный курс евро на 13 октября установлен на отметке 30,4265 гривен за евро, снижение на 7,47 копеек.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня в течение дня снизилась на 3 копейки. Утром оптовые обменки продавали «американца» по 26,41-26,42 гривен. К обеду ценник опустили до 26,38-26,39 гривен; к вечеру предложений по 26,38 уже не было.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:30 – 1,1542 доллара. Сегодня евро возобновил падение к доллару США и опустился до отметки 1,1531 доллара, всего 3 пункта не дойдя до установленного ранее годового минимума. Наличный евро в течение дня подешевел на 4 копейки: утром его продавали по 30,48-30,49 гривен, а вечером – по 30,44-30,45 гривен.

Российский рубль, укрепившийся накануне до 71,55 рубля за доллар, сегодня опустился до 72 рублей и состоянием на 18:30 торгуется в узком диапазоне 71,83-71,86 рублей. Наличный рубль, подорожавший вчера на пару копеек, сегодня опять подешевел до 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.