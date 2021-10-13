Валютный рынок среды: итоги дня

В последний день короткой рабочей недели на межбанковском﻿ валютном рынке царил полный штиль и покой под пристальным вниманием Национального банка.

Как и вчера, вся торговая сессия среды прошла в невиданно узком диапазоне шириной всего 2 копейки: 26,34 – 26,36 гривен. Причиной столь непривычного «единства мнений» стала новая модель поведения Национального банка. В самом начале торгов регулятор выкупил 5 млн долларов по цене 26,345 гривен, а затем установил крупный ордер на покупку на уровне всего на 0,5 копейки ниже – и по 26,34 гривен был готов купить до 100 млн долларов. Национальный банк, как и вчера, понизил уровень поддержки на 0,5 копейки и задал тон торгам: они прошли довольно живо, объем сделок вырос, но колебаний не было совсем. А спред (разница между ценами покупателей и продавцов) почти все время держался менее 1 копейки.

Закрыли торги среды на 1,5 копейки на покупке и на 3,25 копейки на продаже выше, чем во вторник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,33/26,39 (покупка/продажа).

Торги сегодня открылись чуть шире вчерашнего: спред составил 6 копеек. В 9:20 прошло сразу несколько сделок на общую сумму 6,5 млн долларов по общей цене 26,345 гривен; как стало известно порталу Курс Украины﻿, 5 млн долларов из 6,5 купил Национальный банк. Участники торгов привыкают к необычному поведению регулятора, который уже который день определяет для рынка уровень поддержки. Почти сразу же Нацбанк появился опять, понизив цену выкупа на 0,5 копейки, до 26,34 гривен. Дальнейшая торговля была малоинтересной: сделки шли в диапазоне 26,34-26,36 гривен; покупатели ставили свои ордера на доли копейки выше уровня НБУ, а продавцы свои заявки – на полкопейки выше. И только в 15:30, когда рынок перешел в режим торговли ТОМ (с расчетами аж в следующий понедельник) котировки немного выросли, показав по итогам дня рост в пару копеек.

Котировки закрытия – 26,36/26,385 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 11,1 млн по сравнению со вторником и составил 179,9 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,3415 гривен.

Официальный курс доллара на 18 октября установлен на отметке 26,3419 гривен за доллар, снижение на 0,71 копейки.

Официальный курс евро на 18 октября установлен на отметке 30,446 гривен за евро, рост на 1,95 копейки.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня в течение дня снизилась на 2 копейки. Утром оптовые обменки продавали «американца» по 26,39-26,40 гривен, а к вечеру ценник опустили до 26,37-26,38 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:30 – 1,1570 доллара. Сегодня евро не только полностью восстановился после вчерашнего снижения, но смог подняться еще выше – до отметки 1,1578 доллара. Американский доллар падает накануне публикации протоколов FOMC, которая ожидается сегодня в 21:00 по киевскому времени. Наличный евро в течение дня подешевел на 3 копейки: утром его продавали по 30,46-30,47 гривен, а вечером – по 30,43-30,44 гривен.

Российский рубль после многочисленных попыток пробить уровень 71,75 рублей вновь упал к американскому доллару до 72,13 рублей и состоянием на 18:30 торгуется в узком диапазоне 72,05 -72,12 рублей. Цена наличного рубля в столице не изменилась: как и вчера, его можно было купить по 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.