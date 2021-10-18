Валютный рынок понедельника: итоги дня
В понедельник совпадение двух событий стало причиной резкого роста предложения иностранной валюты на межбанковском валютном рынке.
Прежде всего, на торги выставили валюту, которая зашла в прошлый четверг и пятницу: в Европе и США были рабочие дни, а в Украине – отдыхали. В результате предложение валюты в понедельник превысило обычное в 2-2,5 раза. Кроме того, необходимость уплаты налогов вынудила экспортеров не придерживать поступления, а выставить их на продажу. Перекос предложения над спросом был настолько существенным, что без вмешательства Нацбанка доллар мог рухнуть до 26 гривен ровно. Регулятор действовал в присущей ему в последние дни манере: сначала выкупил 5 млн долларов по цене 26,34 гривен, затем понизил цену выкупа на 1 копейку, до 26,33 гривен, но быстро сообразил, что это слишком щедро и понизил еще на 2 копейки. По 26,31 гривен он покупал валюту вплоть до завершения торгов. По информации портала «Курс Украины» сегодня НБУ пополнил золотовалютные резервы примерно на 100-110 млн долларов.
Закрыли торги понедельника на 8 копеек на покупке и на 7 копеек на продаже ниже, чем в прошлую среду.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,30/26,40 (покупка/продажа).
Торги сегодня открылись довольно широко: спред составил 10 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,351 гривен прошла в 9:37. Национальный банк появился на рынке сразу после начала торгов и выставил ордер на 5 млн по цене 26,34. Если раньше первый ордер Нацбанка удовлетворяли практически сразу, то сегодня лишь в 12:40 регулятору удалось купить эти 5 млн. После 13:00 он появился на рынке повторно, с покупкой по 26,33 гривен, но уже через 20 минут понизил цену до 26,31 гривен. Похоже, он кого-то ждал, потому что практически сразу на рынок вышли два крупных продавца, которые начали продавать валюту Нацбанку. Ушел он лишь в 16:00, когда активная фаза торгов уже закончилась. После ухода НБУ котировки опустились еще на 3 копейки.
Котировки закрытия – 26,28/26,315 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос почти в 2 раза по сравнению с прошлой средой и составил 336,2 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,3491 гривен.
- Официальный курс доллара на 19 октября установлен на отметке 26,3356 гривен за доллар, снижение на 0,63 копейки.
- Официальный курс евро на 19 октября установлен на отметке 30,5611 гривен за евро, рост на 11,51 копейки.
- Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня в течение дня снизилась на 5 копеек. Утром оптовые обменки продавали «американца» по 26,43-26,44 гривен, а к вечеру ценник опустили до 26,38-26,40 гривен.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:30 – 1,1609 доллара. Сегодня евро сначала опустился до отметки 1,1571 доллара, а затем вырос до 1,1615 доллара, поскольку американский доллар начал падение после публикации данных о падении промышленного производства в США в сентябре. Наличный евро в течение дня продавали по 30,50-30,55 гривен, причем максимальная цена была отмечена утром и вечером, а днем ценник на евро опускали.
Российский рубль, достигнув на прошлой неделе отметки 70,90 рублей за доллар, в понедельник подешевел на 45 копеек после того, как нефть не смогла преодолеть уровень 86 долларов за баррель марки Brent и подешевела на пару долларов. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 71,24 -71,30 рублей. Цена наличного рубля в столице в течение дня выросла на 2 копейки: утром его продавали по 3,65-3,67, а к вечеру – по 3,67-3,69 гривны за 10 рублей.