Валютный рынок понедельника: итоги дня

В понедельник совпадение двух событий стало причиной резкого роста предложения иностранной валюты на межбанковском﻿ валютном рынке.

Прежде всего, на торги выставили валюту, которая зашла в прошлый четверг и пятницу: в Европе и США были рабочие дни, а в Украине – отдыхали. В результате предложение валюты в понедельник превысило обычное в 2-2,5 раза. Кроме того, необходимость уплаты налогов вынудила экспортеров не придерживать поступления, а выставить их на продажу. Перекос предложения над спросом был настолько существенным, что без вмешательства Нацбанка доллар мог рухнуть до 26 гривен ровно. Регулятор действовал в присущей ему в последние дни манере: сначала выкупил 5 млн долларов по цене 26,34 гривен, затем понизил цену выкупа на 1 копейку, до 26,33 гривен, но быстро сообразил, что это слишком щедро и понизил еще на 2 копейки. По 26,31 гривен он покупал валюту вплоть до завершения торгов. По информации портала «Курс Украины﻿» сегодня НБУ пополнил золотовалютные резервы примерно на 100-110 млн долларов.

Закрыли торги понедельника на 8 копеек на покупке и на 7 копеек на продаже ниже, чем в прошлую среду.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,30/26,40 (покупка/продажа).

Торги сегодня открылись довольно широко: спред составил 10 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,351 гривен прошла в 9:37. Национальный банк появился на рынке сразу после начала торгов и выставил ордер на 5 млн по цене 26,34. Если раньше первый ордер Нацбанка удовлетворяли практически сразу, то сегодня лишь в 12:40 регулятору удалось купить эти 5 млн. После 13:00 он появился на рынке повторно, с покупкой по 26,33 гривен, но уже через 20 минут понизил цену до 26,31 гривен. Похоже, он кого-то ждал, потому что практически сразу на рынок вышли два крупных продавца, которые начали продавать валюту Нацбанку. Ушел он лишь в 16:00, когда активная фаза торгов уже закончилась. После ухода НБУ котировки опустились еще на 3 копейки.

Котировки закрытия – 26,28/26,315 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос почти в 2 раза по сравнению с прошлой средой и составил 336,2 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,3491 гривен.

Официальный курс доллара на 19 октября установлен на отметке 26,3356 гривен за доллар, снижение на 0,63 копейки.

Официальный курс евро на 19 октября установлен на отметке 30,5611 гривен за евро, рост на 11,51 копейки.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня в течение дня снизилась на 5 копеек. Утром оптовые обменки продавали «американца» по 26,43-26,44 гривен, а к вечеру ценник опустили до 26,38-26,40 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:30 – 1,1609 доллара. Сегодня евро сначала опустился до отметки 1,1571 доллара, а затем вырос до 1,1615 доллара, поскольку американский доллар начал падение после публикации данных о падении промышленного производства в США в сентябре. Наличный евро в течение дня продавали по 30,50-30,55 гривен, причем максимальная цена была отмечена утром и вечером, а днем ценник на евро опускали.

Российский рубль, достигнув на прошлой неделе отметки 70,90 рублей за доллар, в понедельник подешевел на 45 копеек после того, как нефть не смогла преодолеть уровень 86 долларов за баррель марки Brent и подешевела на пару долларов. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 71,24 -71,30 рублей. Цена наличного рубля в столице в течение дня выросла на 2 копейки: утром его продавали по 3,65-3,67, а к вечеру – по 3,67-3,69 гривны за 10 рублей.