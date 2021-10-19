Валютный рынок вторника: итоги дня

Валютный рынок вторника: итоги дня

Во вторник снижение доллара на межбанковском﻿ валютном рынке продолжилось. Был установлен новый годовой минимум на уровне 26,25 гривен (на покупке).

Национальный банк сегодня изменил ставшей уже привычной тактике. Утром он купил 5 млн долларов по цене около 26,30 гривен – и ушел, предоставив рынок самому искать точку равновесия. В первой половине торгов между покупателями и продавцами сохранялся примерный баланс, благодаря чему сделки проходили в узком диапазоне 26,27-26,29 гривен. Но после обеденного перерыва продавцов стало явно больше, и котировки просели еще ниже. Несколько сделок прошли даже по цене 26,245 гривен. Опять возникла угроза обвала доллара, и Национальный банк попросили вмешаться. Регулятор вышел с крупным ордером на покупку на уровне 26,26 гривен – и вплоть до конца торгов оставался на рынке. По информации портала «Курс Украины», он выкупил еще порядка 30-40  млн долларов.

Закрыли  торги понедельника на 2 копейки на покупке и на 5 копеек на продаже ниже, чем в понедельник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,26/26,33 (покупка/продажа).

Торги сегодня открылись  уже вчерашнего: спред составил 7 копеек против вчерашних десяти. Первая сделка сразу на 2,5 млн долларов по цене 26,291 гривен прошла в 9:33. Примерно через 5 минут на рынке появился Национальный банк; вместо привычного ордера на покупку он закрыл несколько заявок от продавцов и ушел. Причина ухода Нацбанка скоро стала понятна: на рынок вышли покупать валюту инвесторы, которые сегодня планировали приобрести долларовые ОВГЗ у Министерства финансов. Их спрос обеспечил баланс спроса-предложения, который продержался буквально до обеденного перерыва. После обеда покупателей стало значительно меньше, и спасать ситуацию вновь пришлось Национальному банку. Вплоть до 15:15 он просто стоял и только в период с 15:15 до 15:30 провел несколько сделок по новой цене. После 15:30 он продолжил оставаться на рынке, несмотря на то, что дальнейшие сделки в системе Bloomberg проходили по схеме ТОМ (с расчетами завтра). Последняя сделка вторника, похоже, тоже была с участием Нацбанка.

Котировки закрытия – 26,28/26,315  (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg  снизился на 102 млн долларов по сравнению с понедельником и составил 234,15  млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

  • Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,2729 гривен.
  • Официальный курс доллара на 20 октября  установлен на отметке 26,272 гривен за доллар, снижение  на 6,36 копеек.
  • Официальный курс евро на 20  октября  установлен на отметке 30,6056 гривен за евро, рост на 4,45 копейки.
  • Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева  сегодня в течение дня снизилась на 5 копеек. Утром наличного «американца» продавали по 26,39-26,40 гривен; к обеду ценник ненадолго опустили до 26,35-26,36 гривен, потом опять  подняли,  а вечером доллар продавали уже по 26,34-26,35 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:30  – 1,1637 доллара. Сегодня евро продолжил начавшийся вчера рост и поднялся до отметки 1,1669 доллара, где попал под волну продаж и опустился более чем на 30 пунктов. Наличный евро в течение дня продавали по цене от 30,57 до 30,64-30,65 гривен, причем цены в течение дня менялись очень динамично.

Российский рубль вырос к доллару США до трехнедельного максимума, достигнув сегодня отметки 70,84 рубля за доллар. Состоянием на 18:30 он  торгуется в  узком диапазоне 70,88 -70,93 рублей. Цена наличного рубля в столице сегодня осталась прежней - 3,67-3,69 гривны за 10 рублей.

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