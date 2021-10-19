Валютный рынок вторника: итоги дня

Во вторник снижение доллара на межбанковском﻿ валютном рынке продолжилось. Был установлен новый годовой минимум на уровне 26,25 гривен (на покупке).

Национальный банк сегодня изменил ставшей уже привычной тактике. Утром он купил 5 млн долларов по цене около 26,30 гривен – и ушел, предоставив рынок самому искать точку равновесия. В первой половине торгов между покупателями и продавцами сохранялся примерный баланс, благодаря чему сделки проходили в узком диапазоне 26,27-26,29 гривен. Но после обеденного перерыва продавцов стало явно больше, и котировки просели еще ниже. Несколько сделок прошли даже по цене 26,245 гривен. Опять возникла угроза обвала доллара, и Национальный банк попросили вмешаться. Регулятор вышел с крупным ордером на покупку на уровне 26,26 гривен – и вплоть до конца торгов оставался на рынке. По информации портала «Курс Украины», он выкупил еще порядка 30-40 млн долларов.

Закрыли торги понедельника на 2 копейки на покупке и на 5 копеек на продаже ниже, чем в понедельник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,26/26,33 (покупка/продажа).

Торги сегодня открылись уже вчерашнего: спред составил 7 копеек против вчерашних десяти. Первая сделка сразу на 2,5 млн долларов по цене 26,291 гривен прошла в 9:33. Примерно через 5 минут на рынке появился Национальный банк; вместо привычного ордера на покупку он закрыл несколько заявок от продавцов и ушел. Причина ухода Нацбанка скоро стала понятна: на рынок вышли покупать валюту инвесторы, которые сегодня планировали приобрести долларовые ОВГЗ у Министерства финансов. Их спрос обеспечил баланс спроса-предложения, который продержался буквально до обеденного перерыва. После обеда покупателей стало значительно меньше, и спасать ситуацию вновь пришлось Национальному банку. Вплоть до 15:15 он просто стоял и только в период с 15:15 до 15:30 провел несколько сделок по новой цене. После 15:30 он продолжил оставаться на рынке, несмотря на то, что дальнейшие сделки в системе Bloomberg проходили по схеме ТОМ (с расчетами завтра). Последняя сделка вторника, похоже, тоже была с участием Нацбанка.

Котировки закрытия – 26,28/26,315 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg снизился на 102 млн долларов по сравнению с понедельником и составил 234,15 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,2729 гривен.

Официальный курс доллара на 20 октября установлен на отметке 26,272 гривен за доллар, снижение на 6,36 копеек.

Официальный курс евро на 20 октября установлен на отметке 30,6056 гривен за евро, рост на 4,45 копейки.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня в течение дня снизилась на 5 копеек. Утром наличного «американца» продавали по 26,39-26,40 гривен; к обеду ценник ненадолго опустили до 26,35-26,36 гривен, потом опять подняли, а вечером доллар продавали уже по 26,34-26,35 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:30 – 1,1637 доллара. Сегодня евро продолжил начавшийся вчера рост и поднялся до отметки 1,1669 доллара, где попал под волну продаж и опустился более чем на 30 пунктов. Наличный евро в течение дня продавали по цене от 30,57 до 30,64-30,65 гривен, причем цены в течение дня менялись очень динамично.

Российский рубль вырос к доллару США до трехнедельного максимума, достигнув сегодня отметки 70,84 рубля за доллар. Состоянием на 18:30 он торгуется в узком диапазоне 70,88 -70,93 рублей. Цена наличного рубля в столице сегодня осталась прежней - 3,67-3,69 гривны за 10 рублей.