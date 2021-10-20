Валютный рынок среды: итоги дня

Валютный рынок среды: итоги дня

В среду доллар на межбанковском﻿ валютном рынке ускорил падение. Новый годовой минимум был установлен на уровне 26,19 гривен (на покупке) - на 6 копеек ниже вчерашнего.

Сегодня экспортеры продолжили продавать валюту для уплаты налогов, и предложение существенно превысило спрос. К тому же часть импортеров решила выждать, до какого уровня опустятся котировки безналичного доллара, и не торопилась выставлять заявки. Ситуацию опять пришлось спасать Национальному банку. С утра регулятор взял свои привычные 5 млн долларов по цене до 26,23 гривен и дал возможность рынку самому найти точку равновесия. Но вниз пошли слишком быстро, и НБУ был вынужден вновь жестко остановить падение. Выйдя с крупным ордером на покупку по цене 26,19 гривен, он находился на рынке вплоть до конца торгов, фактически сам обозначив новый годовой минимум. По информации портала «Курс Украины﻿», сегодня Нацбанк выкупил еще около 100  млн долларов.

Закрыли  торги среды на 7 копеек на покупке и на 6,6 копеек на продаже ниже, чем во вторник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,26/26,33 (покупка/продажа).

Торги сегодня открылись  чуть шире вчерашнего: спред составил 8 копеек против вчерашних семи. Первые сделки по цене 26,225 гривен прошли в 9:35. Примерно через 5 минут на рынке появился Национальный банк; как и вчера, он закрыл несколько заявок от продавцов и ушел. Примерно до 11:00 торговля шла довольно сбалансированно, но затем продавцы начали увеличивать предложение валюты, и котировки быстро снизились до 26,20, а затем опустились ниже. Похоже, даже у терпения Нацбанка был свой предел ( точнее, был ориентир, на котором стоит удерживать доллар), потому что, как только опустились ниже 26,20, он появился на рынке повторно, с покупкой по цене 26,19 гривен. Как видим, регулятор начал не так сильно сдерживать ревальвацию, и сегодняшний уровень поддержки был на 7 копеек ниже вчерашнего. Незадолго до 14:00 начали продавать Нацбанку, и вплоть до конца торгов он оставался почти единственным покупателем. После 15:30 он продолжил оставаться на рынке, несмотря на то, что дальнейшие сделки в системе Bloomberg проходили по схеме ТОМ (с расчетами завтра). Последняя сделка среды, как и вчера, тоже была с участием Нацбанка.

Котировки закрытия – 26,19/26,199  (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg  сегодня вырос на 27,85 млн долларов по сравнению с вторником и составил 262  млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

  • Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,2205 гривен.
  • Официальный курс доллара на 21 октября  установлен на отметке 26,2078 гривен за доллар, снижение  на 6,42 копеек.
  • Официальный курс евро на 21  октября  установлен на отметке 30,4836 гривен за евро, снижение на 12,20 копейки.
  • Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева  сегодня в течение дня снизилась еще на 8 копеек. Утром наличного «американца» продавали по 26,34-26,35 гривен; к обеду ценник опустили до 26,29-26,30 гривен, а вечером доллар продавали уже по 26,26-26,27 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00  – 1,1641 доллара. Сегодня евро сначала поднялся до отметки 1,1652 доллара, затем опустился до 1,1617, а к вечеру вновь пошел вверх и вырос до 1,1656 доллара. Наличный евро в течение дня подешевел на 10 копеек: с утренних 26,58-26,60 гривен ценник опустили до 26,49-26,50 гривен.

Российский рубль в среду совершал резкие движения между уровнями 70,84 и 71,15 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он  торгуется в  узком диапазоне 70,86 -70,92 рублей. Цена наличного рубля в столице сегодня осталась прежней -  3,67-3,69 гривны за 10 рублей.

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