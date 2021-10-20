Валютный рынок среды: итоги дня

В среду доллар на межбанковском﻿ валютном рынке ускорил падение. Новый годовой минимум был установлен на уровне 26,19 гривен (на покупке) - на 6 копеек ниже вчерашнего.

Сегодня экспортеры продолжили продавать валюту для уплаты налогов, и предложение существенно превысило спрос. К тому же часть импортеров решила выждать, до какого уровня опустятся котировки безналичного доллара, и не торопилась выставлять заявки. Ситуацию опять пришлось спасать Национальному банку. С утра регулятор взял свои привычные 5 млн долларов по цене до 26,23 гривен и дал возможность рынку самому найти точку равновесия. Но вниз пошли слишком быстро, и НБУ был вынужден вновь жестко остановить падение. Выйдя с крупным ордером на покупку по цене 26,19 гривен, он находился на рынке вплоть до конца торгов, фактически сам обозначив новый годовой минимум. По информации портала «Курс Украины﻿», сегодня Нацбанк выкупил еще около 100 млн долларов.

Закрыли торги среды на 7 копеек на покупке и на 6,6 копеек на продаже ниже, чем во вторник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,26/26,33 (покупка/продажа).

Торги сегодня открылись чуть шире вчерашнего: спред составил 8 копеек против вчерашних семи. Первые сделки по цене 26,225 гривен прошли в 9:35. Примерно через 5 минут на рынке появился Национальный банк; как и вчера, он закрыл несколько заявок от продавцов и ушел. Примерно до 11:00 торговля шла довольно сбалансированно, но затем продавцы начали увеличивать предложение валюты, и котировки быстро снизились до 26,20, а затем опустились ниже. Похоже, даже у терпения Нацбанка был свой предел ( точнее, был ориентир, на котором стоит удерживать доллар), потому что, как только опустились ниже 26,20, он появился на рынке повторно, с покупкой по цене 26,19 гривен. Как видим, регулятор начал не так сильно сдерживать ревальвацию, и сегодняшний уровень поддержки был на 7 копеек ниже вчерашнего. Незадолго до 14:00 начали продавать Нацбанку, и вплоть до конца торгов он оставался почти единственным покупателем. После 15:30 он продолжил оставаться на рынке, несмотря на то, что дальнейшие сделки в системе Bloomberg проходили по схеме ТОМ (с расчетами завтра). Последняя сделка среды, как и вчера, тоже была с участием Нацбанка.

Котировки закрытия – 26,19/26,199 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 27,85 млн долларов по сравнению с вторником и составил 262 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,2205 гривен.

Официальный курс доллара на 21 октября установлен на отметке 26,2078 гривен за доллар, снижение на 6,42 копеек.

Официальный курс евро на 21 октября установлен на отметке 30,4836 гривен за евро, снижение на 12,20 копейки.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня в течение дня снизилась еще на 8 копеек. Утром наличного «американца» продавали по 26,34-26,35 гривен; к обеду ценник опустили до 26,29-26,30 гривен, а вечером доллар продавали уже по 26,26-26,27 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1641 доллара. Сегодня евро сначала поднялся до отметки 1,1652 доллара, затем опустился до 1,1617, а к вечеру вновь пошел вверх и вырос до 1,1656 доллара. Наличный евро в течение дня подешевел на 10 копеек: с утренних 26,58-26,60 гривен ценник опустили до 26,49-26,50 гривен.

Российский рубль в среду совершал резкие движения между уровнями 70,84 и 71,15 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 70,86 -70,92 рублей. Цена наличного рубля в столице сегодня осталась прежней - 3,67-3,69 гривны за 10 рублей.