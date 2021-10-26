Что ожидается на валютном рынке во вторник

Наше вчерашнее предположение﻿, что выплата компенсации НДС снизит предложение валюты на рынке, сбылось. Более 3 млрд гривен было направлено экспортерам только за понедельник, и результат не заставил себя ждать.

Национальному банку впервые за последние полтора месяца пришлось выходить на межбанковский валютный рынок﻿ с интервенцией на продажу валюты, чтобы сдержать рост курса, вызванный нехваткой безналичного доллара. Но даже с учетом того, что регулятор продал 50 млн долларов, курс достиг отметки 26,45 гривен, а сегодня будет проверять на прочность уровень 26,50, ниже которого доллар находится уже три недели. Во вторник будут действовать те же факторы; предпосылки для продолжения роста курса доллара сохранятся, и только от Нацбанка будет зависеть, устоит уровень 26,50, или доллар поднимется выше.

Открытие торгов вторника ожидается на уровне 26,40/26,50 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в понедельник выросла на 14 копеек : утром наличного «американца» продавали по 26,33-26,34 гривен, а вечером – по 26,47-26,48 гривен. Сегодня утром продажи также начнутся с 26,48-26,50 гривен. Дальше все будет зависеть от развития ситуации на межбанке. Куда пойдет безналичный доллар, туда за ним последует и наличный. Аналитики портала «Курс Украины» предполагают, что после теста уровня 26,50 доллар откатит вниз на несколько копеек.

Евро на FOREX в понедельник совершал резкие движения: сначала он вырос до отметки 1,1663 доллара и дважды пытался пробиться выше. После того, как была опубликована информация о падении индекса делового климата в Германии, евро начал падать и опустился до отметки 1,1591 доллара и лишь к вечеру несколько скорректировался вверх. Утром вторника евро торгуется в узком диапазоне 1,1595-1,1609 доллара. Наличный евро в понедельник подорожал с 30,57-30,60 до 30,65-30,67 гривен, даже не заметив падение на FOREX. Сегодня продажа стартует с 30,60-30,65 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. При этом первоочередную роль будет играть поведение наличного доллара: евро будет копировать его траекторию курса.

Российский рубль в понедельник достиг 69,70 рублей за доллар после того, как в прошлую пятницу Центробанк России неожиданно поднял учетную ставку на 75 базисных пунктов вместо 50 ожидаемых. Кроме того, продолжающийся рост мировых цен на нефть поддерживает российскую валюту. Утром вторника рубль вырос до 69,63 рублей за доллар. Наличный рубль в столице вчера подорожал на 2 копейки, до 3,70-3,72 гривен за 10 рублей. Сегодня его будут продавать в широком диапазоне 3,70-3,75 гривен: основная масса предложений будет в районе 3,71-3,73 гривны за 10 рублей, более дешевые и более дорогие варианты будет представлены меньше.