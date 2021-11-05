Валютный рынок пятницы: итоги дня

В пятницу котировки безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке установили новый годовой минимум – 26,09 гривен на покупке. Национальный банк сделал все возможное, чтобы доллар не опустился еще ниже.

К продажам «Укрэнерго» сегодня добавилось предложение от крупных компаний-экспортеров. В этом месяце им предстоят платежи по налогу на прибыль за 3 квартал; для получения необходимой суммы в гривне надо продавать валюту. Продажи ожидались после 11-12 ноября, но видя, как стремительно падает доллар, было принято решение выйти на рынок уже сейчас. Огромное предложение валюты, в несколько раз превышавшее спрос от импортеров, пришлось выкупать Национальному банку. Регулятор сначала купил 5 млн по цене 26,14 гривен, а затем вышел с ордером на покупку по цене 26,10 гривен – и удерживал этот уровень вплоть до конца торгов.

Закрыли торги пятницы на 7 копеек и на покупке, и на продаже ниже, чем в четверг.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,10/26,17 (покупка/продажа).

Торги пятницы открылись резким скачком («гэпом») вниз, чего не было довольно давно: после закрытия на уровне 26,17 на покупке открылись на уровне 26,10. Спред был меньше вчерашнего – продавцы просто растерялись от такой наглости немногочисленных покупателей. Первые сделки на 2 млн долларов по цене 26,125 гривен прошли в 9:19. А уже через пару минут на рынке появился Национальный банк: по сложившейся традиции он выкупил несколько заявок от продавцов в районе 26,14 гривен на общую сумму 5 млн долларов. После этого регулятор ушел с рынка, но отсутствие достаточного количества покупателей вынудило его через час появиться на рынке опять. НБУ выставил крупный ордер на покупку (по информации портала «Курс Украины»﻿, на 200 млн долларов) на уровне 26,10 гривен. Покупатели решили, что, как в предыдущие дни, регулятор купит 50 млн долларов – и или уйдет, или опустит цену. Но сегодня Нацбанк поменял тактику. Он жестко удерживал уровень, не давая доллару снижаться дальше, и тем самым вынудил выжидавших покупателей брать дороже.

Котировки закрытия – 26,10/26,11 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня уменьшился на 66,5 млн по сравнению с четвергом и и составил 301,8 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,1033 гривен.

Официальный курс доллара на 8 ноября установлен на отметке 26,102 гривен за доллар, снижение на 8,80 копеек.

Официальный курс евро на 8 ноября установлен на отметке 30,0969 гривен за евро, снижение на 18,79 копеек.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в первой половине дня подешевел еще на 4 копейки: утром его продавали по 26,19-26,20 гривен, а к вечеру ценник опустился до 26,15-26,16 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1562 доллара. Сегодня евро сначала продолжил падение, начавшееся в среду после заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, на котором было объявлено о начале сокращения программы стимулирования американской экономики. К 14:45 он опустился к отметке 1,1512, установив новый годовой минимум евро к доллару. Затем, после выхода хороших данных по занятости в США, на которые фондовый рынок отреагировал ростом, доллар начал снижение. Евро воспользовался этим и к вечеру отскочил на 50 пунктов вверх. Наличный евро сегодня в течение дня подешевел еще на 10 копеек: утром его продавали по 30,22-30,25 гривен, а к вечеру ценник опустили до 30,12-30,15 гривен.

Российский рубль продолжает совершать резкие хаотичные движения. Утром он опустился до 71,90 рубля за доллар, а после обеда вырос до 71,08 рубля за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 71,15-71,20 рубля за доллар. Наличный рубль в Киеве сегодня подешевел сразу на 4 копейки – с 3,67-3,69 до 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.