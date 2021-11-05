Валютный рынок пятницы: итоги дня
В пятницу котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке установили новый годовой минимум – 26,09 гривен на покупке. Национальный банк сделал все возможное, чтобы доллар не опустился еще ниже.
К продажам «Укрэнерго» сегодня добавилось предложение от крупных компаний-экспортеров. В этом месяце им предстоят платежи по налогу на прибыль за 3 квартал; для получения необходимой суммы в гривне надо продавать валюту. Продажи ожидались после 11-12 ноября, но видя, как стремительно падает доллар, было принято решение выйти на рынок уже сейчас. Огромное предложение валюты, в несколько раз превышавшее спрос от импортеров, пришлось выкупать Национальному банку. Регулятор сначала купил 5 млн по цене 26,14 гривен, а затем вышел с ордером на покупку по цене 26,10 гривен – и удерживал этот уровень вплоть до конца торгов.
Закрыли торги пятницы на 7 копеек и на покупке, и на продаже ниже, чем в четверг.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,10/26,17 (покупка/продажа).
Торги пятницы открылись резким скачком («гэпом») вниз, чего не было довольно давно: после закрытия на уровне 26,17 на покупке открылись на уровне 26,10. Спред был меньше вчерашнего – продавцы просто растерялись от такой наглости немногочисленных покупателей. Первые сделки на 2 млн долларов по цене 26,125 гривен прошли в 9:19. А уже через пару минут на рынке появился Национальный банк: по сложившейся традиции он выкупил несколько заявок от продавцов в районе 26,14 гривен на общую сумму 5 млн долларов. После этого регулятор ушел с рынка, но отсутствие достаточного количества покупателей вынудило его через час появиться на рынке опять. НБУ выставил крупный ордер на покупку (по информации портала «Курс Украины», на 200 млн долларов) на уровне 26,10 гривен. Покупатели решили, что, как в предыдущие дни, регулятор купит 50 млн долларов – и или уйдет, или опустит цену. Но сегодня Нацбанк поменял тактику. Он жестко удерживал уровень, не давая доллару снижаться дальше, и тем самым вынудил выжидавших покупателей брать дороже.
Котировки закрытия – 26,10/26,11 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня уменьшился на 66,5 млн по сравнению с четвергом и и составил 301,8 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,1033 гривен.
- Официальный курс доллара на 8 ноября установлен на отметке 26,102 гривен за доллар, снижение на 8,80 копеек.
- Официальный курс евро на 8 ноября установлен на отметке 30,0969 гривен за евро, снижение на 18,79 копеек.
- Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в первой половине дня подешевел еще на 4 копейки: утром его продавали по 26,19-26,20 гривен, а к вечеру ценник опустился до 26,15-26,16 гривен.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1562 доллара. Сегодня евро сначала продолжил падение, начавшееся в среду после заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, на котором было объявлено о начале сокращения программы стимулирования американской экономики. К 14:45 он опустился к отметке 1,1512, установив новый годовой минимум евро к доллару. Затем, после выхода хороших данных по занятости в США, на которые фондовый рынок отреагировал ростом, доллар начал снижение. Евро воспользовался этим и к вечеру отскочил на 50 пунктов вверх. Наличный евро сегодня в течение дня подешевел еще на 10 копеек: утром его продавали по 30,22-30,25 гривен, а к вечеру ценник опустили до 30,12-30,15 гривен.
Российский рубль продолжает совершать резкие хаотичные движения. Утром он опустился до 71,90 рубля за доллар, а после обеда вырос до 71,08 рубля за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 71,15-71,20 рубля за доллар. Наличный рубль в Киеве сегодня подешевел сразу на 4 копейки – с 3,67-3,69 до 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.