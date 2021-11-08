Валютный рынок понедельника: итоги дня

В понедельник котировки безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке установили новый годовой минимум – 26,07 гривен на покупке. Национальный банк опять сделал все возможное, чтобы доллар не опустился ниже определенного им уровня.

С абсолютной точностью повторилась ситуация, имевшая место в прошлую пятницу. Экспортеры, готовясь к уплате налогов, торопились продать необходимые суммы. Созданное ими дополнительное предложение валюты оказалось некому выкупать, кроме Национального банка. Похоже, что договоренность между Институтской и крупными компаниями существует. Иначе чем объяснить такую жесткую поддержку Нацбанком доллара? Сегодня он позволил ему опуститься всего на 2 копейки – до 26,08 гривен. Выйдя с крупной интервенцией на этом уровне, он удерживал его вплоть до конца торгов (как и в прошлую пятницу, но тогда Нацбанк выкупал все по цене 26,10 гривен).

Закрыли торги понедельника на 2 копейки и на покупке, и на продаже ниже, чем в прошлую пятницу.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,09/26,15 (покупка/продажа).

Торги понедельника открылись более узко по сравнению с предыдущим рабочим днем: спред на открытии составил 6 копеек. Первая сделка на 1 млн долларов по цене 26,095 гривен прошла в 9:24. В 10:10 на рынке появился Национальный банк: по сложившейся традиции он выкупил несколько заявок от продавцов в районе 26,085 гривен на общую сумму 5 млн долларов. После этого регулятор ушел с рынка. Последующие два часа на рынке сохранялся примерный баланс покупателей и продавцов, но после 12 часов желающих купить осталось довольно мало: часть покупателей решила выждать и убрала свои заявки. В 12:15 котировки опустились до 26,07 гривен на покупке и 26,09 гривен на продаже. Решив, что медлить больше нельзя, Национальный банк опять вышел на рынок с ордером на покупку по цене 26,08 гривен. Как сообщил порталу «Курс Украины»﻿ один из участников торгов, регулятор маскирует реальный объем своего ордера на покупку. При том, что в системе Bloomberg отобралась заявка на 10 млн долларов, сегодня он купил не менее 100 млн. Нацбанк находился на рынке до 16 часов и не позволил доллару подешеветь сильнее.

Котировки закрытия – 26,08/26,09 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 9,2 млн по сравнению с прошлой пятницей и составил 311 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,0829 гривен.

Официальный курс доллара на 9 ноября установлен на отметке 26,0806 гривен за доллар, снижение на 2,14 копейки.

Официальный курс евро на 9 ноября установлен на отметке 30,2026 гривен за евро, рост на 10,57 копеек.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в первой половине дня подешевел на 4 копейки: утром его продавали по 26,19-26,20 гривен, а к вечеру ценник опустился до 26,15-26,16 гривен. К вечеру доллар подорожал буквально на 1 копейку, до 26,16-26,17 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1589 доллара. Сегодня евро продолжил рост, начавшийся в прошлую пятницу после того, как был установлен новый годовой минимум – 1,1512 доллара за евро. Наличный евро сегодня днем продавали по 30,18-30,23 гривен; к вечеру начало расти количество предложений по 30,25 гривен, а более дешевые варианты стали исчезать.

Российский рубль весь день совершает резкие движения между уровнями 71,15 и 71,50 рублей за доллар. Цена наличного рубля в столице не изменилась: как и в конце прошлой недели, сегодня его продают по 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.