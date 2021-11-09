Валютный рынок вторника: итоги дня

Во вторник объем предложения иностранной валюты на межбанковском﻿ валютном рынке снизился настолько, что вмешательства Национального банка для удержания курса доллара от падения не понадобилось.

Как стало известно порталу «Курс Украины»﻿, сегодня государственная компания «Укрэнерго» не продавала валюту. Предложение валюты от экспортеров хоть и было больше, чем в обычные дни, но довольно активно выкупалось теми, кто до последнего надеялся на снижение курса доллара ниже 26 гривен. Увидев, что это не произошло, покупатели активизировали свои действия. Сегодня их было гораздо больше, чем в предыдущие дни; в течение дня число желающих купить валюту зачастую превышало число продавцов в 2-3 раза. Поэтому сегодня рынок отлично справился без помощи регулятора, а котировки к концу торговой сессии вернулись к исходному уровню.

Закрыли торги вторника на том же уровне на покупке, что и в понедельник, и на 0,5 копейки ниже. Можно утверждать, что они остались без изменений.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,05/26,10 (покупка/продажа).

Торги вторника открылись еще уже, чем в понедельник: спред на открытии составил всего 5 копеек. Первая сделка на 1 млн долларов по цене 26,0625 гривен прошла в 9:20. Через 10 минут на рынке появился появился Национальный банк; чтобы выкупить 5 млн долларов в районе 26,07 гривен, ему понадобилось не больше двух минут. После этого регулятор ушел и до конца торгов больше не появился. На старте торгов был установлен новый годовой минимум – 26,05 гривен на покупке, но дальнейшего снижения котировок не произошло, а примерно с 10 утра и до конца торгов сделки проходили в узком диапазоне 26,08-26,12 гривен. Несмотря на то, что покупателей сегодня было больше, они не стали брать дорого и вынудили продавцов снизить ценники.

Котировки закрытия – 26,08/26,085 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня уменьшился на 105,9 млн по сравнению с понедельником и составил 205,1 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,0856 гривен.

Официальный курс доллара на 10 ноября установлен на отметке 26,0927 гривен за доллар, рост на 1,21 копейки.

Официальный курс евро на 10 ноября установлен на отметке 30,2075 гривен за евро, рост на 0,49 копейки.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева утром продавали по 26,16-26,17 гривен; к обеду «американец» подорожал до 26,19-26,20 гривен, а к вечеру вновь подешевел до 26,18 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1589 доллара. Сегодня евро в течение дня совершал резкие движения в разные стороны: сначала вырос до 1,1606 доллара, затем опустился до отметки 1,1569, после чего вновь пошел вверх и поднялся до 1,1607 доллара, но не смог удержаться и снова пошел вниз. Наличный евро сегодня днем продавали по 30,25-30,30 гривен.

Российский рубль в течение дня подорожал на 70 копеек: с 71,35 он вырос до 70,65 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 российская валюта торгуется в узком диапазоне 70,90-70,95 рублей. Цена наличного рубля в столице не изменилась: уже несколько дней подряд его продают по 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.