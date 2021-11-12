Валютный рынок пятницы: итоги дня

В пятницу спокойная торговля на межбанковском﻿ валютном рынке в первой половине дня сменилась резким взлетом котировок безналичного доллара во второй.

По информации, полученной порталом «Курс Украины»﻿ от работников госказначейства нескольких крупных банков, в районе обеденного перерыва с покупками валюты неожиданно вышли структуры, близкие к самому крупному украинскому олигарху Ринату Ахметову. Объем заявок, поданных ими, не превышал 25-30 млн долларов, однако основная масса продавцов валюты к тому времени уже ушла с рынка. В результате возник перекос в сторону спроса, на который тут же отреагировали спекулянты. Они начали завышать ценники на продажу, вынуждая покупателей также поднимать цену заявок вслед за ними. Национальный банк во второй половине дня на рынке не появился, позволив доллару вырасти.

Закрыли торги пятницы на 15 копеек на покупке и на 14 копеек на продаже выше, чем в четверг.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,07/26,13 (покупка/продажа).

Торги пятницы открылись более узко, чем вчера: спред на открытии составил 6 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,0901 гривен прошла в 9:41. На старте продавцов было больше, чем покупателей, поэтому котировки начали снижение. В 10:15 на рынке появился Национальный банк; вместо того, чтобы собирать заявки от продавцов, он выставил ордер на покупку на уровне 26,08 гривен, взял по этой цене 5 млн долларов – и ушел. Примерно до 12:00-12:10 шла спокойная торговля в диапазоне 26,09-26,12 гривен, однако незадолго до обеденного перерыва на рынок начали выходить крупные покупатели, представляющие компании т.н. «зеленой энергетики». Весь обед сделки шли в районе 26,13-26,17 гривен, а после обеда, когда продавцов осталось мало, котировки устремились вверх и поднялись выше уровня 26,20 гривен. К закрытию торгов они достигли дневных пиков.

Котировки закрытия – 26,25/26,27 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос более чем в 2 раза по сравнению с четвергом и составил 230,8 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,0987 гривен.

Официальный курс доллара на 15 ноября установлен на отметке 26,1107 гривен за доллар, рост на 0,85 копейки.

Официальный курс евро на 15 ноября установлен на отметке 29,9007 гривен за евро, снижение на 1,37 копейки.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в пятницу резко подорожал вслед за ростом безналичного доллара на межбанке. Утром его продавали по 26,15-26,16 гривен; к обеду ценники поднялись до 26,22-26,25 гривен, а вечером даже крупные оптовики продавали доллар не дешевле 26,29-26,30 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1444 доллара. Сегодня евро продолжил падение, начавшееся в среду после публикации данных об инфляции в США, которая выросла до максимального за последние 30 лет уровня, и установил новый годовой минимум – 1,1431 доллара. Цена наличного евро сегодня успела сначала упасть, а затем вырасти: утром евро продавали по 29,98-30,00 гривен, к началу обеденного перерыва он подешевел до 29,89-29,90 гривен, а уже после обеда опять пошел в рост и к вечеру поднялся выше 30,00 гривен.

Российский рубль сегодня показал худшую динамику за последние две недели: с утренних 71,40-71,60 он к вечеру опустился до 73,20 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 рубль торгуется в узком диапазоне 73,10-73,20 рублей за доллар. Наличный рубль в столице сегодня подешевел на 2 копейки – с 3,65-3,67 до 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.