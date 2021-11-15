Что ожидается на валютном рынке в понедельник

Как стало известно порталу «Курс Украины» в субботу вечером, средства «Укрэнерго» в сумме 19,3 млрд гривен, направленные на расчеты с производителями электроэнергии из возобновляемых источников (т.н. «зелеными энергетиками») в настоящее время заблокированы﻿ на счетах в государственном «Ощадбанке».

На этой неделе будет решаться вопрос, когда и в каком объеме они попадут по назначению. Если хотя бы часть этих денег окажется на межбанковском валютном рынке﻿, резкий всплеск спроса на иностранную валюту приведет к росту котировок безналичного доллара. В этом случае Национальному банку придется проводить интервенции по продаже валюты, чтобы не допустить сильного падения гривны. До тех пор, пока эти деньги не попали на межбанк, сохраняется шанс на спокойную и сбалансированную торговлю. С понедельника экспортеры продолжат продавать валюту для будущих бюджетных платежей, а значит, недостатка в ней ощущаться не должно.

Открытие торгов понедельника ожидается на уровне 26,20/26,30 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в прошлую пятницу резко подорожал вслед за ростом безналичного доллара на межбанке. Утром его продавали по 26,15-26,16 гривен; к обеду ценники поднялись до 26,22-26,25 гривен, а вечером даже крупные оптовики продавали доллар не дешевле 26,29-26,30 гривен. На выходных цена наличного «американца» у оптовиков столицы поднялась до 26,35 гривен. Сегодня утром продажа стартует с 26,30-26,32 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Если безналичный доллар опять начнет терять в цене, поползут вниз и ценники на наличный доллар.

Евро на рынке FOREX в прошлую пятницу продолжил падение, начавшееся в среду после публикации данных об инфляции в США, которая выросла до максимального за последние 30 лет уровня, и установил новый годовой минимум – 1,1431 доллара. Утром понедельника он пытается вырасти и уже поднялся до отметки 1,1462 доллара. Цена наличного евро в этот день успела сначала упасть, а затем вырасти: утром евро продавали по 29,98-30,00 гривен, к началу обеденного перерыва он подешевел до 29,89-29,90 гривен, а уже после обеда опять пошел в рост и к вечеру поднялся выше 30,00 гривен. На выходных евро в столице продавали по 30,10-30,15 гривен. По такой же цене его начнут продавать в понедельник утром. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. В случае отсутствия сильного движения на мировых рынках евро будет копировать поведение наличного доллара и следовать за ним. Есть предпосылки ожидать в течение дня роста цены наличного евро.

Российский рубль в прошлую пятницу показал худшую динамику за последние две недели: с утренних 71,40-71,60 он к вечеру опустился до 73,20 рублей за доллар. Утром понедельника он торгуется в диапазоне 72,57-72,69 рублей за доллар. Наличный рубль в столице на выходных продавали в широком диапазоне 3,63-3,67 гривны за 10 рублей. Сегодня все будет зависеть от того, что упадет сильнее - гривна или рубль в мире. Полагаем, что за пределы диапазона 3,63-3,67 цена российской валюты сегодня не выйдет.