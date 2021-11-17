Валютный рынок среды: итоги дня
В среду рост котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке вызвал серьезное беспокойство Национального банка, и тот жестко развернул рынок в обратном направлении.
В условиях, когда гривна должна была укрепляться, все наблюдали ее падение. Часть экспортеров решила подождать с продажами валюты для уплаты налогов, надеясь продать доллары еще дороже. В то же время активные покупки предприятиями «зеленой» энергетики, а также периодически подогреваемый спекулянтами ажиотажный спрос на валюту со стороны предприятий-импортеров энергоносителей привел сегодня к росту котировок до 26,54 гривен на покупке и 26,57 гривен на продаже. Отлично понимая, к чему это может привести, Национальный банк вышел с крупной интервенцией на продажу валюты по цене 26,55 гривен и остановил падение национальной валюты. По сведениям портала «Курс Украины» регулятор был готов продать до 100 млн долларов по указанной цене. Но это не понадобилось. Осознав решимость Нацбанка, экспортеры вышли с продажами, и рост захлебнулся. После обеда котировки сначала медленно, а затем все быстрее пошли вниз.
Закрыли торги среды на 6 копеек на покупке и на 7 копеек на продаже ниже, чем во вторник.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,47/26,55 (покупка/продажа).
Торги среды открылись так же широко, как и во вторник: спред на открытии составил 8 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,55 гривен прошла в 9:27. Уже в 9:50 на рынке появился Нацбанк. Он выставил ордер на продажу на уровне 26,55 гривен – том же, на котором уже шли сделки ранее. Столь раннее появление Национального банка, и явно не с 5 млн долларов (а в 20 раз больше, как стало нам известно), произвело на выжидавших экспортеров эффект «холодного душа». Они начали наперебой выставлять заявки, а покупатели, наоборот – снимать свои. Если с утра число продавцов и покупателей было примерно равно, то уже после обеда продавцов было в 5 раз больше! Котировки пошли вниз довольно быстро, опустившись к закрытию торгов до уровня 26,40 гривен.
Котировки закрытия – 26,40/26,42 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос более чем в 2 раза по сравнению с понедельником и составил 339 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,528 гривен.
- Официальный курс доллара на 18 ноября установлен на отметке 26,5147 гривен за доллар, рост на 10,14 копеек.
- Официальный курс евро на 18 ноября установлен на отметке 29,9974 гривен за евро, снижение на 2,92 копейки.
- Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в среду сначала вырос до 26,65 гривен (примерно в 11:00-12:00) , а затем, отреагировав на снижение на межбанке, быстро пошел вниз. К 17 часам доллар в Киеве уже можно купить по 26,50-26,52 гривен.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1317 доллара. Евро безостановочно падает шестой день подряд. Сегодня он установил новый годовой минимум – 1,1265 доллара, но затем скорректировался до отметки 1,1330 – на 65 пунктов выше. Наличный евро сегодня четко следовал за долларом, не обращая внимание на происходящее на FOREX. Утром его продавали по 30,15-30,17 гривен, к 12 часам евро подорожал до 30,25 гривен, а к вечеру ценник понизили до 30,07-30,08 гривен.
Российский рубль сегодня опять укрепляется: с 73,30 он вырос до 72,40 рублей за доллар. Состоянием на 17:00 он торгуется в узком диапазоне 72,49-72,60 рубля за доллар. Рубль «штормит» уже вторую неделю: основной причиной называют усиление геополитической напряженности на границе с Украиной, а также ситуацию в Белоруссии. В столице цена рубля не меняется уже почти неделю: сегодня, как и в предыдущие дни, его продавали по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей.