Валютный рынок среды: итоги дня

В среду рост котировок безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке вызвал серьезное беспокойство Национального банка, и тот жестко развернул рынок в обратном направлении.

В условиях, когда гривна должна была укрепляться, все наблюдали ее падение. Часть экспортеров решила подождать с продажами валюты для уплаты налогов, надеясь продать доллары еще дороже. В то же время активные покупки предприятиями «зеленой» энергетики, а также периодически подогреваемый спекулянтами ажиотажный спрос на валюту со стороны предприятий-импортеров энергоносителей привел сегодня к росту котировок до 26,54 гривен на покупке и 26,57 гривен на продаже. Отлично понимая, к чему это может привести, Национальный банк вышел с крупной интервенцией на продажу валюты по цене 26,55 гривен и остановил падение национальной валюты. По сведениям портала «Курс Украины»﻿ регулятор был готов продать до 100 млн долларов по указанной цене. Но это не понадобилось. Осознав решимость Нацбанка, экспортеры вышли с продажами, и рост захлебнулся. После обеда котировки сначала медленно, а затем все быстрее пошли вниз.

Закрыли торги среды на 6 копеек на покупке и на 7 копеек на продаже ниже, чем во вторник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,47/26,55 (покупка/продажа).

Торги среды открылись так же широко, как и во вторник: спред на открытии составил 8 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,55 гривен прошла в 9:27. Уже в 9:50 на рынке появился Нацбанк. Он выставил ордер на продажу на уровне 26,55 гривен – том же, на котором уже шли сделки ранее. Столь раннее появление Национального банка, и явно не с 5 млн долларов (а в 20 раз больше, как стало нам известно), произвело на выжидавших экспортеров эффект «холодного душа». Они начали наперебой выставлять заявки, а покупатели, наоборот – снимать свои. Если с утра число продавцов и покупателей было примерно равно, то уже после обеда продавцов было в 5 раз больше! Котировки пошли вниз довольно быстро, опустившись к закрытию торгов до уровня 26,40 гривен.

Котировки закрытия – 26,40/26,42 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос более чем в 2 раза по сравнению с понедельником и составил 339 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,528 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,528 гривен. Официальный курс доллара на 18 ноября установлен на отметке 26,5147 гривен за доллар, рост на 10,14 копеек.

установлен на отметке 26,5147 гривен за доллар, рост на 10,14 копеек. Официальный курс евро на 18 ноября установлен на отметке 29,9974 гривен за евро, снижение на 2,92 копейки.

установлен на отметке 29,9974 гривен за евро, снижение на 2,92 копейки. Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в среду сначала вырос до 26,65 гривен (примерно в 11:00-12:00) , а затем, отреагировав на снижение на межбанке, быстро пошел вниз. К 17 часам доллар в Киеве уже можно купить по 26,50-26,52 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1317 доллара. Евро безостановочно падает шестой день подряд. Сегодня он установил новый годовой минимум – 1,1265 доллара, но затем скорректировался до отметки 1,1330 – на 65 пунктов выше. Наличный евро сегодня четко следовал за долларом, не обращая внимание на происходящее на FOREX. Утром его продавали по 30,15-30,17 гривен, к 12 часам евро подорожал до 30,25 гривен, а к вечеру ценник понизили до 30,07-30,08 гривен.

Российский рубль сегодня опять укрепляется: с 73,30 он вырос до 72,40 рублей за доллар. Состоянием на 17:00 он торгуется в узком диапазоне 72,49-72,60 рубля за доллар. Рубль «штормит» уже вторую неделю: основной причиной называют усиление геополитической напряженности на границе с Украиной, а также ситуацию в Белоруссии. В столице цена рубля не меняется уже почти неделю: сегодня, как и в предыдущие дни, его продавали по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей.