Валютный рынок пятницы: итоги дня
В пятницу спрос на безналичный доллар на межбанковском валютном рынке вырос настолько, что Национальному банку пришлось провести две массированные интервенции по продаже валюты.
По информации портала «Курс Украины», сегодня с крупными покупками валюты вышли предприятия «зеленой энергетики», уже почти неделю создающие повышенный спрос на рынке. Несмотря на довольно приличное предложение валюты от экспортеров, продававших ее под уплату налогов за 3 квартал, его оказалось явно недостаточно, чтобы удовлетворить всех желающих. К тому же к реальным покупателям присоединились спекулянты, играющие «в две стороны» (сначала покупающие валюту, а затем продающие ее). Спрос был настолько большой, что Национальный банк был вынужден вмешаться. Сначала регулятор выставил на продажу 100 млн долларов по цене 26,59 гривен, а после того, как их купили, - еще 200 млн долларов по цене 26,60 гривен. Повторный выход Нацбанка подействовал: рост остановился.
Закрыли торги пятницы на 7,5 копеек на покупке и на 6,5 копеек на продаже выше, чем в четверг.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,48/26,58 (покупка/продажа).
Сегодня торги открылись шире, чем в предыдущие дни: спред на открытии составил 10 копеек. Первые две сделки по цене 26,50 гривен прошли в 9:41. На старте число покупателей не сильно превышало число продавцов, поэтому вначале те даже пошли на уступки: ценник на продажу к 10 утра опустился до 26,512 гривен. Но продолжалось это недолго: после 10 утра число желающих купить стало расти на глазах. А вслед за этим начали расти и котировки. Уже к 10:40 они поднялись до 26,59 гривен на покупке и 26,62 гривен на продаже. Национальный банк среагировал почти мгновенно: в 11 утра регулятор появился с первым за сегодня ордером на сумму 100 млн долларов по цене 26,59 гривен. Его выход стимулировал выжидавших продавцов к более активным продажам. В обед, когда желающих продавать не осталось, покупатели начали брать валюту напрямую у Нацбанка. 100 миллионов хватило до 14:40. Затем Нацбанк ушел, но в 15:00 появился повторно, на этот раз уже с ордером на 200 миллионов и ценой 26,60 гривен. Второй выход регулятора подействовал на спекулянтов отрезвляюще: рост прекратился,и котировки начали медленно снижаться.
Котировки закрытия – 26,56526,585 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 95,7 млн по сравнению с четверго м и составил 338,1 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,5482 гривен.
- Официальный курс доллара на 22 ноября установлен на отметке 26,5694 гривен за доллар, рост на 12,67 копеек.
- Официальный курс евро на 22 ноября установлен на отметке 29,9796 гривен за евро, рост на 1,08 копейки.
- Наличный доллар в оптовых обменниках Киева сегодня вырос на 5 копеек: утром его продавали по 26,55-26,57 гривен, а уже к обеду ценник вырос до 26,60-26,62 гривен. До вечера цена осталась на том же уровне.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1306 доллара. После вчерашней коррекции евро в пятницу вновь устремился вниз и установил новый годовой минимум – 1,1250 доллара – после сообщения о том, что Австрия вновь вводит полную изоляцию от Covid и делает обязательную вакцинацию с февраля. Наличный евро в первой половине дня подешевел на 7 копеек: утром его продавали в столице по 30,17-30,19 гривен, а к обеденному перерыву – уже по 30,10-30,12 гривен. К вечеру цена евровалюты опустилась до 30,07-30,10 гривен.
Российский рубль продолжает лихорадить. Сегодня до обеда он в очередной раз укрепился до 72,70 рублей за доллар, а уже к 15:00 по Киеву потерял в цене рубль на долларе. Состоянием на 17:00 он торгуется в диапазоне 73,45-73,55 рубля за доллар. В столице цена рубля не меняется уже неделю: сегодня, как и в предыдущие дни, его продавали по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей.