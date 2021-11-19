Валютный рынок пятницы: итоги дня

В пятницу спрос на безналичный доллар на межбанковском﻿ валютном рынке вырос настолько, что Национальному банку пришлось провести две массированные интервенции по продаже валюты.

По информации портала «Курс Украины»﻿, сегодня с крупными покупками валюты вышли предприятия «зеленой энергетики», уже почти неделю создающие повышенный спрос на рынке. Несмотря на довольно приличное предложение валюты от экспортеров, продававших ее под уплату налогов за 3 квартал, его оказалось явно недостаточно, чтобы удовлетворить всех желающих. К тому же к реальным покупателям присоединились спекулянты, играющие «в две стороны» (сначала покупающие валюту, а затем продающие ее). Спрос был настолько большой, что Национальный банк был вынужден вмешаться. Сначала регулятор выставил на продажу 100 млн долларов по цене 26,59 гривен, а после того, как их купили, - еще 200 млн долларов по цене 26,60 гривен. Повторный выход Нацбанка подействовал: рост остановился.

Закрыли торги пятницы на 7,5 копеек на покупке и на 6,5 копеек на продаже выше, чем в четверг.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,48/26,58 (покупка/продажа).

Сегодня торги открылись шире, чем в предыдущие дни: спред на открытии составил 10 копеек. Первые две сделки по цене 26,50 гривен прошли в 9:41. На старте число покупателей не сильно превышало число продавцов, поэтому вначале те даже пошли на уступки: ценник на продажу к 10 утра опустился до 26,512 гривен. Но продолжалось это недолго: после 10 утра число желающих купить стало расти на глазах. А вслед за этим начали расти и котировки. Уже к 10:40 они поднялись до 26,59 гривен на покупке и 26,62 гривен на продаже. Национальный банк среагировал почти мгновенно: в 11 утра регулятор появился с первым за сегодня ордером на сумму 100 млн долларов по цене 26,59 гривен. Его выход стимулировал выжидавших продавцов к более активным продажам. В обед, когда желающих продавать не осталось, покупатели начали брать валюту напрямую у Нацбанка. 100 миллионов хватило до 14:40. Затем Нацбанк ушел, но в 15:00 появился повторно, на этот раз уже с ордером на 200 миллионов и ценой 26,60 гривен. Второй выход регулятора подействовал на спекулянтов отрезвляюще: рост прекратился,и котировки начали медленно снижаться.

Котировки закрытия – 26,56526,585 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 95,7 млн по сравнению с четверго м и составил 338,1 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,5482 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,5482 гривен. Официальный курс доллара на 22 ноября установлен на отметке 26,5694 гривен за доллар, рост на 12,67 копеек.

установлен на отметке 26,5694 гривен за доллар, рост на 12,67 копеек. Официальный курс евро на 22 ноября установлен на отметке 29,9796 гривен за евро, рост на 1,08 копейки.

установлен на отметке 29,9796 гривен за евро, рост на 1,08 копейки. Наличный доллар в оптовых обменниках Киева сегодня вырос на 5 копеек: утром его продавали по 26,55-26,57 гривен, а уже к обеду ценник вырос до 26,60-26,62 гривен. До вечера цена осталась на том же уровне.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1306 доллара. После вчерашней коррекции евро в пятницу вновь устремился вниз и установил новый годовой минимум – 1,1250 доллара – после сообщения о том, что Австрия вновь вводит полную изоляцию от Covid и делает обязательную вакцинацию с февраля. Наличный евро в первой половине дня подешевел на 7 копеек: утром его продавали в столице по 30,17-30,19 гривен, а к обеденному перерыву – уже по 30,10-30,12 гривен. К вечеру цена евровалюты опустилась до 30,07-30,10 гривен.

Российский рубль продолжает лихорадить. Сегодня до обеда он в очередной раз укрепился до 72,70 рублей за доллар, а уже к 15:00 по Киеву потерял в цене рубль на долларе. Состоянием на 17:00 он торгуется в диапазоне 73,45-73,55 рубля за доллар. В столице цена рубля не меняется уже неделю: сегодня, как и в предыдущие дни, его продавали по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей.