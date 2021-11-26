Валютный рынок пятницы: итоги дня

В пятницу Национальному банку вновь пришлось продать большой объем валюты, чтобы затормозить рост курса доллара на межбанке﻿ и хоть немного охладить ажиотажный спрос.

Крупные выплаты компенсации НДС экспортерам (вчера им были направлены 2,225 млрд гривен, сегодня – еще 7,612 млрд гривен) снизили потребность в гривне, поэтому в пятницу желающих продать валюту даже по высокому курсу оказалось меньше покупателей. Возник перекос между спросом и предложением, и котировки продолжили рост . Ситуацию вновь пришлось спасать Национальному банку. Регулятор вышел с крупным ордером на продажу на уровне 27,12 гривен (на 7 копеек выше вчерашнего уровня). По информации портала «Курс Украины»﻿, Нацбанк был готов продать до 200 млн долларов. Он находился на рынке до 15:30 и продал от 180 до 190 млн долларов. Только поэтому рост безналичного доллара остановился на этой цифре.

Закрыли торги четверга на 6,5 копеек на покупке и на 7 копеек на продаже выше, чем в четверг.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,00/27,10 (покупка/продажа).

Торги пятницы открылись так же широко, как и вчера: спред на открытии составил 10 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,0975 гривен прошла в 9:48. К 10 утра котировки подскочили до 27,11 гривен на покупке и 27,135 гривен на продаже. В этот момент на рынке появился Национальный банк с продажей по цене 27,12 гривен. Какое-то время продавцы ставили ордера чуть ниже Нацбанка, но к 11 часам таких не осталось, и покупатели начали брать валюту у регулятора. За пару минут было продано около 110 млн долларов, и только после этого ажиотаж начал спадать. К 12:20 опустились до 27,04 гривен на покупке и 27,085 гривен на продаже. В обед на рынке появились банки нерезидентов со свежими заявками на покупку, и котировки снова пошли вверх. В 14:45 вновь не осталось продавцов, отдающих дешевле Нацбанка, поэтому регулятору вновь пришлось продавать. Всего за день регулятор продал свыше 180 млн долларов по цене 27,12 гривен. После его ухода котировки продолжили расти.

Котировки закрытия торгов – 27,12/27,14 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 89,2 млн долларов по сравнению с четвергом и составил 337,9 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,1065 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,1065 гривен. Официальный курс доллара на 29 ноябр я установлен на отметке 27,1033 гривен за доллар, рост на 7,77 копеек.

я установлен на отметке 27,1033 гривен за доллар, рост на 7,77 копеек. Официальный курс евро на 29 ноября установлен на отметке 30,5752 гривен за евро, рост на 23,76 копейки.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева сегодня подорожал еще на 7 копеек. Утром наличного «американца» продавали по 27,15 гривен. К 11 часам ценник сначала подняли до 27,17-27,18 гривен, а к 17:00 крупные суммы можно было купить по 27,22-27,24 гривен за доллар.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1291 доллара. Сегодня евро наконец начал корректироваться к доллару после длительного падения и поднялся до отметки 1,1301 доллара, несмотря на сильнейшее падение фондового рынка и слухи о появлении нового смертельно опасного штамма короновируса в ЮАР. Наличный евро в Киеве в течение дня подорожал на 22 копейки: утром его продавали по 30,40-30,42 гривен, а к вечеру ценник подняли до 30,62-30,65 гривен.

Российский рубль в пятницу опустился до отметки 75,90 рублей за доллар на фоне обвала мировых цен на нефть. Так, баррель нефти популярной марки Brent за сутки подешевел на 10% - с 79 до 71 доллара. Состоянием на 17:00 рубль торгуется в диапазоне 75,45-75,52 рублей за доллар. В Украине рубль сегодня подешевел: в столице его продавали на 2 копейки дешевле, чем вчера, - по 3,60-3,62 гривны за 10 рублей.