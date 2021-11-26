"Эту битву мы проиграли": Monobank сделал важное предупреждение для клиентов

Monobank предупредил украинцев - клиентов и пользователей мобильного банка - об изменении условий, правил и тарифов с 1 декабря. Новшества касаются выплаты процентов на остаток личных счетов на картах, а также начисления кэшбека и милей - они будут снижены, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом 26 ноября рассказал сооснователь monobank Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

Он также с горечью выразил надежду, что от нововведений "выиграет хоть кто-то, кроме крупных торговых сетей", и добавил, что "эту битву за клиентов мы проиграли... Мне очень жаль, что это происходит".

Какие с 1 декабря будут изменения - данные в цифрах

Плата процентов на остаток личных средств на картах и по продукту банка станет уже 3% годовых в гривне. Размер кэшбэка от банка и милей будет уменьшен на 25%. Изменение не коснется категорий кэшбэка от партнеров monobank.

Таким образом, новый размер начисляемых миль составит:

monobank platinum - 11 миль за 1 000 грн в чеке;

IRON - 15 миль за 1 000 грн в чеке.

Почему это произошло

Гороховский объяснил, что при оплате картой покупки в магазинах продавцы платят банку-владельцу терминала комиссию, которая составляет примерно 2% от суммы покупки.

В свою очередь это финучреждение делится частью комиссии с банком, который выпустил карту клиенту - в данном случае с Monobank.

После этого большую часть денег, полученных от этой комиссии, мобильный банк отдавал своим клиентам в виде кэшбэка или милей.

"Под давлением некоторых крупных торговых сетей, ряда народных депутатов и Национального совета реформ Украины платежные системы Visa и MasterCard были вынуждены согласиться на постепенное снижение банковских комиссий" , - рассказал Гороховский.

Так, первое снижение комиссий - на 25% - произошло 26 ноября. В Monobank констатировали, что теперь не смогут сохранить текущие проценты по кэшбэку и милям.

"Поверьте, мы боролись против этого решения до последнего, так являемся ярыми противниками любых форм вмешательства государства в экономику и нерыночного регулирования" , - отметил он.

Нет худа без добра?

В то же время Гороховский приободрил клиентов своего банка тем фактом, что взамен крупные торговцы им пообещали снизить стоимость товаров.

"И мы ждем вместе с вами, когда все вокруг подешевеет" , - добавил банкир.

Напомним, что в Украине для владельцев карт Visa и Mastercard решили снизить межбанковскую комиссию, и такое снижение будет проводиться в три этапа.