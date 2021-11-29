Валютный рынок понедельника: итоги дня

В понедельник спрос на иностранную валюту на межбанке﻿ сохранился на высоком уровне. Во второй половине торгов Национальному банку все же пришлось вмешаться, чтобы остудить ажиотажный спрос.

Близость конца месяца и постоянно растущий курс доллара стимулировали сегодня импортеров к активным покупкам валюты. В то же время часть экспортеров, уже получивших компенсации НДС, сегодня не стали выходить с продажами. Возникший перекос между спросом и предложением в итоге, как обычно, пришлось закрывать Национальному банку. Регулятор сначала вышел с интервенцией по методу «выбора лучшей цены» и продал 50 млн долларов, а затем выставил ордер на продажу по цене 27,25 гривен. Особого эффекта действия Национального банка сегодня не оказали: после его ухода котировки продолжили рост.

Закрыли торги понедельника на 12 копеек на покупке и на продаже выше, чем в прошлую пятницу.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,10/27,17 (покупка/продажа).

Торги понедельника открылись более узко, чем в прошлую пятницу: спред на открытии составил 7 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,15 гривен прошла в 9:42. Первая половина торгов прошла относительно спокойно; число продавцов было ненамного меньше, чем покупателей, а сделки проводились в диапазоне 27,12-27,16 гривен. Однако в обед все изменилось. Выход нескольких крупных покупателей привел к росту котировок выше 27,20 гривен как на покупке, так и на продаже. После 14 часов на рынке появился Национальный банк. Он изменил свою привычную тактику и вместо того, чтобы выставить крупный ордер на продажу по фиксированной цене, попытался интервенить по методу «выбора лучшей цены» (удовлетворяя самые дорогие заявки на покупку). Продав таким образом 50 млн долларов, регулятор ушел – и буквально через несколько минут появился снова. На этот раз он все же выставил ордер на продажу по цене 27.25 гривен, но простоял с ним лишь до 15:30 и продал, как стало известно порталу «Курс Украины», около 2-3 млн долларов. Не желая проводить операции по схеме ТОМ (с расчетами завтра), ровно в 15:30 Нацбанк ушел, а котировки поползли еще выше.

Котировки закрытия торгов – 27,24/27,26 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня уменьшился на 100 млн долларов по сравнению с прошлой пятницей и составил 237,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,1426 гривен.

Официальный курс доллара на 30 ноября установлен на отметке 27,1739 гривен за доллар, рост на 7,06 копеек.

Официальный курс евро на 30 ноября установлен на отметке 30,6481 гривен за евро, рост на 7,29 копеек.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева сегодня подорожал еще на 5 копеек. Утром оптовые обменники Киева начали продавать наличного «американца» по 27,25-27,27 гривен. К 11 часам ценник ненадолго опустили до 27,23-27,24 гривен, но к обеду почти везде, где доллар был дешевле, его раскупили, и операторы валютного рынка были вынуждены опять поднять цену. К вечеру же дешевле 27,29-27,30 гривен крупную партию доллара купить было крайне сложно.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1261 доллара. Сегодня евро, выросший накануне до отметки 1,1320 доллара, снова пошел вниз. Он опустился до 1,1258 доллара, затем попытался расти – и упал еще ниже, до 1,1256 доллара. Наличный евро в течение дня продавали в основном в пределах 30,70-30,75 гривен, хотя периодически появлялись предложения и по 30,77-30,80 гривен. Рост доллара к гривне компенсировал падение евро на FOREX, поэтому цена евровалюты в течение дня менялась крайне незначительно.

Российский рубль в понедельник продолжил совершать резкие движения. С 75,20 он в несколько приемов вырос до 74,30 рублей за доллар. Состоянием на 17:00 рубль торгуется в диапазоне 74,29-74,40 рублей за доллар. Наличный рубль в столице сегодня продавали по 3,62-3,64 гривны за 10 рублей.