Что ожидается на валютном рынке в четверг

Как мы и предположили вчера﻿, на валютном рынке наметился позитивный сдвиг. После месячного ослабления гривна вновь перешла к укреплению.

Вчера на межбанке﻿ предложение валюты настолько превышало спрос со стороны покупателей, что Национальному банку пришлось вмешаться. После трех дней бездеятельности регулятор вышел на рынок и провел три интервенции по покупке валюты подряд. И только третья – крупный ордер на покупку на уровне 27,16 гривен – смогла на время остановить падение доллара. Есть все предпосылки предполагать, что снижение котировок продолжится и в четверг. Импортеры заняли выжидательную позицию и, как и в ноябре, будут до последнего наблюдать, до какого уровня может подешеветь доллар. И только убедившись, что он больше не падает, выйдут с покупками. Все будет зависеть от степени решительности Нацбанка: станет ли он резко тормозить укрепление гривны, как он это делал вчера, или все же позволит цифрам вернуться хотя бы к уровню 27,00 гривен.

Открытие торгов четверга ожидается на уровне 27,10/27,20 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в среду поддержал тренд, начавшийся на межбанке, и тоже устремился вниз. Утром оптовые обменники Киева начинали продавать наличного «американца» по 27,30-27,32 гривен. К обеду он подешевел до 27,25-27,27 гривен, а к 17 часам доллар продавали уже по 27,20-27,22 гривен. Всего за день доллар потерял в цене 10 копеек. Сегодня утром продажа в Киеве будет стартовать с 27,20-27,32 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Если снижение безналичного доллара продолжится, наличный пойдет вниз еще быстрее. Не исключено, что наличный доллар может стать дешевле безналичного на пару копеек.

Евро на рынке FOREX в среду вырос с 1,1266 до 1,1353 доллара, восстанавливаясь после того, как видеоразговор президентов Байдена и Путина частично снял напряженность в мире. Утром четверга евро опустился с 1,1344 до 1,1327 доллара, т.к. спекулянты-краткосрочники кинулись фиксировать прибыль по вчерашним покупкам евро против доллара и английского фунта. Наличный евро в Украине начал дешеветь вслед за долларом; в столице он за день потерял в цене 10 копеек. Утром его продавали по 30,80-30,82 гривен, а к 17 часам ценник опустили до 30,70-30,72 гривен. Сегодня утром продажи начнутся с 30,70 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Сегодня можно ожидать продолжения снижения ценника на наличный евро.

Российский рубль в среду укрепился до 73,50 к доллару на фоне частичного спада напряженности в мире и синхронного возобновления роста цен на нефть. Утром четверга он торгуется в узком диапазоне 73,50-73,60 рубля за доллар. Наличный рубль в Киеве в среду тоже подешевел: вчера вечером его продавали по 3,65-3,67 гривен за 10 рублей. По такой же цене его будут продавать сегодня до обеда; к вечеру рубль может подешеветь еще на 1 копейку, до 3,64-3,66 гривен за 10 рублей. Но сильного падения рубля ожидать не стоит, т.к. сейчас рубль тоже укрепляется к доллару.