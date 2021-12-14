Валютный рынок вторника: итоги дня

Во вторник на межбанковский﻿ рынок вернулся ажиотажный спрос на иностранную валюту. Национальному банку пришлось провести крупную интервенцию по продаже валюты, но это слабо помогло.

Как стало известно порталу «Курс Украины»﻿, предприятия «зеленой энергетики», связанные с самым крупным украинским олигархом, сегодня вышли на межбанковский валютный рынок с крупными покупками. Спрос был настолько велик, что котировки не только вернулись выше уровня 27 гривен, но к закрытию торгов подскочили до 27,07 гривен на покупке и 27,11 гривен на продаже. Национальный банк, в первой половине дня наблюдавший за рынком, вышел с продажей 50 млн долларов по цене 27,05 гривен. Но как оказалось, этого было явно мало. Рынок «съел» предложенную регулятором валюту , и котировки продолжили рост.

Закрыли торги вторника на 13,5 копеек на покупке и на 14 копеек на продаже выше, чем в понедельник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,86/26,99 (покупка/продажа).

Торги вторника открылись еще шире, чем в понедельник: спред на открытии составил 13 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,97 гривен прошла лишь в 9:38. Сначала на рынке наблюдался примерный баланс спроса и предложения, а сделки заключались в узком диапазоне 26,98-27,01 гривен. Ситуация кардинально изменилась после обеденного перерыва. На рынок с крупными покупками вышли сразу несколько производителей ВИЭ. К этому времени основная масса продавцов уже ушла с рынка. Спекулянты почуяли наживу и начали задирать котировки вверх. В 14:20 на рынке появился Национальный банк. Мы предполагали, что он выставит на продажу 100 млн долларов, но в скрытом ордере оказалось всего 50. Их купили за несколько минут, после чего движение вверх продолжилось. Закрыли торги практически на дневных максимумах.

Котировки закрытия торгов – 27,065/27,095 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 72,3 млн по сравнению с прошлой пятницей и составил 154,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,9867 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,9867 гривен. Официальный курс доллара на 15 декабря установлен на отметке 26,9985 гривен за доллар, рост на 11,39 копеек.

установлен на отметке 26,9985 гривен за доллар, рост на 11,39 копеек. Официальный курс евро на 15 декабря установлен на отметке 30,534 гривен за евро, рост на 20,68 копеек.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в течение дня подорожал на 12 копеек. Утром «американца» начали продавать по 27,00 гривен ровно. К обеду он подорожал до 27,04-27,05 гривен, а к 17 часам доллар продавали уже по 27,12 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1298 доллара. Сегодня евро сначала вырос с 1,1265 до 1,1322 доллара, а затем к вечеру опустился до 1,1280 доллара. Во всем мире происходит закрытие позиций перед завтрашним заседанием ФРС США, на котором будет решаться вопрос процентной ставки. Наличный евро за день подорожал на 20 копеек: утром его продавали по 30,42-30,45 гривен, а к вечеру цена поднялась до 30,62-3,65 гривен.

Российский рубль сегодня весь день торгуется в узком диапазоне: 73,40-73,60 за доллар. На месте и наличный рубль: в столице уже вторую неделю его цена «заморожена» на уровне 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.