Воинский учет для женщин в Украине. Ответы на главные вопросы
С 2023 года в Украине будут штрафовать работающих украинок и предприятия, на которых они работают, если те не стали на воинский учет. Размер штрафа для украинок будет составлять от 850 гривен, для предприятий - от 5500 гривен, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.
Все, что известно об этом, в материале.
Список профессий
11 октября Минобороны издало приказ №313, который перечисляет чуть более 100 профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, и обязывает женщин этих профессий встать на учет военнообязанных. Весь список профессий по этой ссылке.
Алгоритм действий
- Женщина сначала должна уведомить своего руководителя предприятия.
- Явиться в центр комплектования в течение 2022 года и выяснить подлежит ли она военному учету, потому что есть возрастные ограничения и по здоровью.
- Нужно написать соответствующее заявление и предоставить документы: паспорт, идентификационный код, свидетельство о браке, рождении детей, окончании учебного заведения, справку из заведения, где работает.
- После этого будет принято решение, подлежит ли женщина учету.
Штрафы за уклонение
В Украине штрафовать женщин за отказ от постановки на воинский учет в этом году не собираются. Однако штрафные санкции начнут вводить после 2022 года.
Размер штрафа для украинок будет составлять от 850 гривен, для предприятий - от 5500 гривен.
При каком условии женщин начнут призывать в армию
В Минобороны отметили, что это будут делать только в крайнем случае. То есть при введении военного положения или в особый период во время мобилизации.
Однако, согласно закону, поставленные на воинский учёт обязаны посещать военные сборы, которые могут длиться до 3 месяцев. Исключение - для беременных, матерей детей до 3 лет, и многодетных матерей. Непосещение сборов тянет за собой штраф и ответственность, вплоть до уголовной.