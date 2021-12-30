В праздничные дни ужесточат профилактические меры на дорогах

Одна из целей усиления профилактических мер – недопущение фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного опьянения, сообщает 24 Канал.

Надлежащая организация дорожного движения, контроль за содержанием дорожной сети, обеспечение сопровождения организованных групп детей и помощь водителям в случае усложнения погодных условий – это вопросы, на которые обратил внимание глава Нацполиции Игорь Клименко.

Особое внимание глава Нацполиции обратил на выявление и недопущение фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного опьянения.