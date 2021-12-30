Валютный рынок четверга: итоги дня

Последний рабочий день на межбанковском﻿ валютном рынке прошел очень динамично. Спрос превышал предложение практически всю торговую сессию. Для остановки роста доллара Национальному банку пришлось выходить с интервенцией на продажу.

Причиной резких колебаний котировок стали действия банков, которые сегодня приводили валютную позицию в соответствие нормативам Национального банка. Если в начале торгов вышли те, у кого были излишки, то ближе к 11 часам на рынке стало расти число покупателей. Уже к 12 часам котировки поднялись выше уровня 27,30 и на покупке, и на продаже. Регулятор отреагировал мгновенно и вышел с интервенцией на продажу по цене 27,34 гривен. Появление НБУ немного отрезвило спекулянтов, и котировки прекратили рост. И только после 15 часов, когда продавцов практически не осталось, запоздавшие покупатели начали брать у Нацбанка, который, как выяснилось, был готов продать по такой цене только 5 млн долларов.

Закрыли торги четверга на 2 копейки на покупке и на 11 копеек на продаже выше, чем в среду.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,18/27,27 (покупка/продажа).

Торги четверга открылись шире вчерашних: спред на открытии составил 9 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,22 гривен прошла в 9:46. С самого начала торгов продавцов было чуть больше, чем покупателей, поэтому к 10:10 ценник на продажу опустился до 27,25 гривен. Однако все более дешевые предложения быстро разобрали, и котировки плавно пошли вверх. К 11:25 ценник на продажу превысил 27,30, а через 20 минут покупатели сами были готовы брать по такой цене. В 11:50 на рынке появился Национальный банк с продажей по цене 27,34 гривен. Участники торгов предположили, что регулятор опять выставил заградительный ордер. Покупатели успокоились, а продавцы, наоборот, начали сбрасывать цены, спеша продать. Вплоть до конца обеденного перерыва шла спокойная торговля в диапазоне 27,28-27,31 гривен. Но желающих купить все же было больше; после обеда начали появляться все новые покупатели, и баланс сил был быстро нарушен. К 15 часам раскупили все, что было выставлено на продажу, и начали брать у Национального банка. И тут оказалось, что регулятор готов продать всего 5 млн долларов. Эту сумму быстро купили, и Нацбанк ушел.

В 15:30 началась торговля по схеме ТОМ. Но поскольку расчеты должны были проводиться аж 4 января (ближайший рабочий день в новом году), желающих на такие сделки не нашлось.

Котировки закрытия торгов – 27,25/27,35 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 26,3 млн по сравнению со средой и составил 138 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару СШ А зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,2679 гривен.

А зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,2679 гривен. Официальный курс доллара на 31 декабря - 4 января установлен на отметке 27,2782 27,2077 гривен за доллар, рост на 7,05 копеек.

установлен на отметке 27,2782 27,2077 гривен за доллар, рост на 7,05 копеек. Официальный курс евро на 31 декабря – 4 января установлен на отметке 30,9226 гривен за евро, рост на 14,66 копеек.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня выросла на 9 копеек. Утром «американца» готовы были отдавать за 27,24-27,25 гривен, а к вечеру ценник подскочил до 27,33-27,35 гривен на фоне растущего спроса, местами переходящего в ажиотажный. Как сообщили порталу «Курс Украины»﻿, многие захотели «встретить Новый год в долларе» и поэтому конвертировали имеющуюся гривну в твердую валюту.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:45 – 1,1318 доллара. Близость конца года обусловила высокую волатильность на мировых рынках. После вчерашнего роста до 1,1368 доллара евро сегодня скорректировался до отметки 1,1297, но затем снова пошел вверх. Наличный евро в течение дня вырос в цене на 17 копеек: утром его продавали по 30,68-30,70 гривен, а к вечеру – по 30,85-30,87.

Российский рубль продолжил начавшееся вчера падение и к вечеру достиг 75,15 рублей за доллар. Рубль упал до более чем недельного минимума по отношению к доллару в преддверии телефонного разговора между президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом, одним из главных вопросов которого будет ситуация на российско-украинской границе. Наличный рубль в столице весь день (как и предыдущие две недели) продавали по 3,67-3,70 гривен за 10 рублей, но ценник на покупку опустили с 3,64-3,66 до 3,60-3,62 гривен, явно не желая увеличивать его запасы в условиях падения спроса на российскую валюту.