Валютный рынок четверга: итоги дня
Последний рабочий день на межбанковском валютном рынке прошел очень динамично. Спрос превышал предложение практически всю торговую сессию. Для остановки роста доллара Национальному банку пришлось выходить с интервенцией на продажу.
Причиной резких колебаний котировок стали действия банков, которые сегодня приводили валютную позицию в соответствие нормативам Национального банка. Если в начале торгов вышли те, у кого были излишки, то ближе к 11 часам на рынке стало расти число покупателей. Уже к 12 часам котировки поднялись выше уровня 27,30 и на покупке, и на продаже. Регулятор отреагировал мгновенно и вышел с интервенцией на продажу по цене 27,34 гривен. Появление НБУ немного отрезвило спекулянтов, и котировки прекратили рост. И только после 15 часов, когда продавцов практически не осталось, запоздавшие покупатели начали брать у Нацбанка, который, как выяснилось, был готов продать по такой цене только 5 млн долларов.
Закрыли торги четверга на 2 копейки на покупке и на 11 копеек на продаже выше, чем в среду.
Ход торгов
Стартовые котировки – 27,18/27,27 (покупка/продажа).
Торги четверга открылись шире вчерашних: спред на открытии составил 9 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,22 гривен прошла в 9:46. С самого начала торгов продавцов было чуть больше, чем покупателей, поэтому к 10:10 ценник на продажу опустился до 27,25 гривен. Однако все более дешевые предложения быстро разобрали, и котировки плавно пошли вверх. К 11:25 ценник на продажу превысил 27,30, а через 20 минут покупатели сами были готовы брать по такой цене. В 11:50 на рынке появился Национальный банк с продажей по цене 27,34 гривен. Участники торгов предположили, что регулятор опять выставил заградительный ордер. Покупатели успокоились, а продавцы, наоборот, начали сбрасывать цены, спеша продать. Вплоть до конца обеденного перерыва шла спокойная торговля в диапазоне 27,28-27,31 гривен. Но желающих купить все же было больше; после обеда начали появляться все новые покупатели, и баланс сил был быстро нарушен. К 15 часам раскупили все, что было выставлено на продажу, и начали брать у Национального банка. И тут оказалось, что регулятор готов продать всего 5 млн долларов. Эту сумму быстро купили, и Нацбанк ушел.
В 15:30 началась торговля по схеме ТОМ. Но поскольку расчеты должны были проводиться аж 4 января (ближайший рабочий день в новом году), желающих на такие сделки не нашлось.
Котировки закрытия торгов – 27,25/27,35 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 26,3 млн по сравнению со средой и составил 138 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,2679 гривен.
- Официальный курс доллара на 31 декабря - 4 января установлен на отметке 27,2782 27,2077 гривен за доллар, рост на 7,05 копеек.
- Официальный курс евро на 31 декабря – 4 января установлен на отметке 30,9226 гривен за евро, рост на 14,66 копеек.
Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня выросла на 9 копеек. Утром «американца» готовы были отдавать за 27,24-27,25 гривен, а к вечеру ценник подскочил до 27,33-27,35 гривен на фоне растущего спроса, местами переходящего в ажиотажный. Как сообщили порталу «Курс Украины», многие захотели «встретить Новый год в долларе» и поэтому конвертировали имеющуюся гривну в твердую валюту.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:45 – 1,1318 доллара. Близость конца года обусловила высокую волатильность на мировых рынках. После вчерашнего роста до 1,1368 доллара евро сегодня скорректировался до отметки 1,1297, но затем снова пошел вверх. Наличный евро в течение дня вырос в цене на 17 копеек: утром его продавали по 30,68-30,70 гривен, а к вечеру – по 30,85-30,87.
Российский рубль продолжил начавшееся вчера падение и к вечеру достиг 75,15 рублей за доллар. Рубль упал до более чем недельного минимума по отношению к доллару в преддверии телефонного разговора между президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом, одним из главных вопросов которого будет ситуация на российско-украинской границе. Наличный рубль в столице весь день (как и предыдущие две недели) продавали по 3,67-3,70 гривен за 10 рублей, но ценник на покупку опустили с 3,64-3,66 до 3,60-3,62 гривен, явно не желая увеличивать его запасы в условиях падения спроса на российскую валюту.