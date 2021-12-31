Валютный рынок в канун Нового года

В последний день уходящего 2021 года межбанковский﻿ валютный рынок отдыхает. Наличный рынок и рынок FOREX продолжают трудиться «до последнего клиента».

На наличном валютном рынке Украине в последние годы наблюдается тенденция повышенного спроса на доллар именно в последние дни года. С одной стороны, конвертирует праздничную выручку торговля. С другой, бизнес перед «длинными выходными» (многие закрываются до 10 января) предпочитает остаться в твердой валюте, опасаясь различных форс-мажоров. Наконец, население в декабре активно забирало вклады из банков; часть гривневых депозитов также переводилась в валюту.

Не стал исключением и уходящий 2021 год. По информации портала «Курс Украины», спрос на наличного «американца» начал расти по регионам еще позавчера. Вчера, подталкиваемый ростом на межбанке, наличный доллар поднялся выше отметки 27,30, а сегодня в первой половине дня столичные обменные пункты продавали его не дешевле 27,35-27,37 гривен, а местами – даже по 27,40. И если после обеда в столице интерес к покупкам начал снижаться (клиенты явно переключились на подготовку Новогоднего праздничного стола), то из регионов (Харьков, Черкассы, Житомир) сообщили, что «практически раскупили весь доллар». Естественно, это не означает, что по всему городу резко пропал доллар. Но показательно то, что несмотря на довольно стабильный курс в течение всего 2021 года, доверие к национальной валюте остается еще на довольно низком уровне. А вот во Львове ситуация совершенно противоположная: нас информируют о проблемах с гривной, т.к. число клиентов, сдающих валюту, в несколько раз больше, чем покупателей. Это и не удивительно: многие львовяне работали за рубежом и сейчас приехали на новогодние и рождественские праздники к своим семьям; они спешат поменять заработанные евро и доллары на гривну, чтобы накрыть праздничные столы и всей семьей отпраздновать Новый год.

На FOREX – высокая волатильность в связи с закрытием позиций перед концом года. Евро вырос к доллару с 1,1301 до 1,1354 доллара. Выше пробиться не удается, т.к. подорожавший евро активно продают. Поднялся в цене и наличный евро: если вчера вечером еще можно было найти его по 30,80 гривен, то сегодня дешевле 30,85-30,88 гривен евровалюту в столице уже не купить. На Западной Украине евро традиционно дешевле.

Российский рубль, который утром укрепился к доллару после новостей о разговоре двух президентов – США и России, вновь слабеет и достиг 75,40 рублей за доллар. Похоже, разговор не принес желанных результатов, хоть и положил начало серии переговоров в формате Россия – НАТО и Россия – ОБСЕ. Что касается наличного рубля и его стоимости в Украине, последние недели продемонстрировали завидную стабильность курса. Сегодня рубль подешевел на 1 копейку, до 3,67-3,69 гривен за 10 рублей, но можно смело заявить, что две недели подряд цена российской валюты в Украине практически застыла на одном месте.

Следующий обзор появится утром 4 января.

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!