Австралия встретила Новый год рекордным количеством заражений на COVID

Австралия новый 2022 год начался с рекордного количества случаев инфицирования коронавирусом. Там зафиксировали наибольший показатель с начала пандемии, сообщает 24 Канал.

В некоторых штатах 1 января зафиксировали вспышки заболевания. Об этом сообщили в местном департаменте здравоохранения.

Так, в Новом Южном Уэльсе, который является самым густонаселенным штатом Австралии, зафиксировали рекордное количество случаев заражения – 22 577. В Виктории также – 7 442 новых случаев всего за сутки.

Всего в субботу Австралия установила национальный рекорд – 33 161 новый случай. Это превысило 32 946 случаев в пятницу.

За сутки в Новом Южном Уэльсе погибли 4 человека, а в Виктории – 9. В результате, общее количество погибших от пандемии по стране превысило 2 250 человек.

Люди больше нуждаются в помощи медиков

В то же время только через неделю после Рождества в Новом Южном Уэльсе количество заражений возросло почти трижды. Зато госпитализаций – вдвое больше. Также пациенты чаще начали попадать в отделение интенсивной терапии – с 50% до 79%.

С масштабной вспышкой столкнулись почти все штаты Австралии, кроме западной части страны. Все это на фоне ослабления карантинных ограничений.