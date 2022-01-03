Журналист Цимбалюк уехал из РФ после вызова на допрос

Украинский журналист Роман Цимбалюк, который более 10 лет работал в Москве для информагентства УНИАН, покинул территорию России после вызова на допрос в местную прокуратуру. Его обвиняют в разжигании вражды из-за проукраинских высказываний, сообщает Hromadske.

"Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Российская хунта, кажется, себя проявила. И сейчас они якобы говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова" , – сказал Цымбалюк.

Он добавил, что за последние два месяца фактически "все топовые фигуры российских информационных войск" обещали ему проблемы.

В то же время журналист отметил, что пока неизвестно, открыли ли против него дело, но он с адвокатом серьезно относится к таким вызовам и публикациям в российских провластных СМИ, поскольку есть угроза объявления его в розыск "Интерпола".

"Вместо меня пришел (на допрос — ред.) мой адвокат, а прокуроры почему-то на эту "стрелку" не пришли. Кто-то в соседнем кабинете защитнику сказал, что они отозвали повестку. Так оно, или все-таки не так — пока очень мало информации. Но я не буду спешить в Россию, потому что не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют. У нас и так там много людей, которых нужно вытащить" , — говорит Цимбалюк.