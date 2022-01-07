Обнародовано решение суда об аресте активов "Прямого" и "5 канала"

Адвокат лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Игорь Головань обнародовал выдержку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выдержку из прокурорского ходатайства, сообщает Интерфакс-Украина.

"Вот же скриншот постановления об аресте, а ниже скриншот прокурорского ходатайства, которое ее честь Бортницкая в свое определение вместе с ошибками и "очепятками" переписала. А там черным по белому: ГП "ТРК" НБМ - ЗАПОРОЖЬЕ” и ООО Телекомпания "АВТОР ТВ”. Компании, имеющие прямое отношение к трансляции программ оппозиционных телеканалов", - написал Головань в соцсети Facebook.

При этом, уточнил адвокат, доли Порошенко в капитале этих юридических лиц нет.

"Петр Порошенко давно и публично передал эти активы ООО "Свободные медиа", учредителями которого является десяток известных журналистов и народных депутатов. То есть прокуроры и судья умышленно наложили арест на уже не принадлежащие Петру Порошенко медиаактивы", - подчеркнул он.

Головань также отметил, что вместо кода ООО Телекомпания "АВТОР ТВ” в документах указан код другого актива ООО "Свободные медиа" – ООО "ТРК "Экспресс-информ".

"Однако мы не думаем, что это от глупости и типичного для генпрокурорского офиса и ГБР непрофессионализма. Мы убеждены, что Белкин, Потапенко, Сафарян и ее честь Бортницкая действовали умышленно, поскольку главный, по нашему убеждению, заказчик Зеленский заинтересован именно в уничтожении оппозиционных телеканалов. Как бы там ни было, незаконно наложен арест на медиаактивы ООО "Свободные медиа". И я убежден, что владельцы ООО "Свободные медиа" не только апелляцию подадут, но и потребуют расследование действий Белкина, Потапенко, Сафаряна и Бортницкой на предмет наличия состава преступления, предусмотренного статьей 171 УК Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - заключил Головань.

ГБР в свою очередь 7 января назвало ложной информацию о якобы наложении ареста на активы телеканалов "Прямой" и "5 канал", владельцем которых является медиахолдинг "Свободные медиа" и заявило, что арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался.