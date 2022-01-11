Валютный рынок вторника: итоги дня

Во вторник ажиотажный спрос на безналичный доллар привел к резкому росту котировок на межбанковском﻿ валютном рынке. Национальному банку пришлось вмешаться в ситуацию, которая грозила выйти из-под контроля.

Первая половина торговой сессии прошла относительно спокойно. Торговля шла в непосредственной близости от уровня 27,50 гривен; котировки то опускались ниже, то возвращались выше. Однако после обеда ситуация резко поменялась: Выход сразу нескольких крупных импортеров энергоносителей нарушил хрупкий баланс спроса и предложения. К ним присоединились банки, покупавшие безналичную валюту под «обналичку» (т.е. для пополнения валютных касс наличной валютой). Увидев, что котировки пошли вверх, и остальные импортеры решили больше не ждать и также выставили свои заявки. Ситуацию пришлось экстренно спасать Национальному банку. Он вышел с интервенцией на продажу по цене 27,61 гривен, но 50 млн долларов, проданные регулятором, ушли, как сказали «Курсу Украины», «как в сухую землю». Даже остановить рост НБУ не смог.

Закрыли основную фазу торгов понедельника на 11,8 копеек на покупке и на 11,5 копеек на продаже выше, чем в понедельник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,48/27,56 (покупка/продажа).

Торги вторника открылись примерно так же широко, как и в понедельник: спред на открытии составил 8 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,50 гривен прошла в 9:35 (повторив один в один начало вчерашнего дня). В начале торгов и покупателей, и продавцов было довольно много; часть продавцов поторопилась продать валюту, и котировки изначально ушли вниз. К 10:30 опустились до 27,47 гривен на покупке и 27,495 гривен на продаже. По таким ценам желающих купить нашлось очень много, поэтому котировки опять пошли вверх. До 13:00 почти все сделки шли в диапазоне 27,49-27,52 гривен. Однако во время обеденного перерыва баланс нарушился: уже к 14:00 покупателей было в 3 раза больше, чем продавцов. Котировки быстро перевалили через отметку 27,60 гривен – и только в этот момент на рынке появился Национальный банк. Его выход с продажей ненадолго затормозил рост, но уже в 15:30 регулятор ушел, а рост продолжился с новой силой. Закрыли активную фазу торгов на дневных максимумах.

Котировки закрытия торгов – 27,61/27,635 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 28,5 млн по сравнению с понедельником и составил 200 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,4992 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,4992 гривен. Официальный курс доллара на 12 января установлен на отметке 27,5093 гривен за доллар, рост на 0,95 копейки.

установлен на отметке 27,5093 гривен за доллар, рост на 0,95 копейки. Официальный курс евро на 12 января установлен на отметке 31,1722 гривен за евро, рост на 5,62 копеек.

установлен на отметке 31,1722 гривен за евро, рост на 5,62 копеек. Наличный доллар в оптовых обменниках Киева за день подорожал на 16 копеек. Утром его, как и вчера в это же время, продавали по 27,56-27,57 гривен, а к 17 часам ценник подняли до 27,72-27,75 гривен. В итоге, разрыв между наличным и безналичным долларом стал больше 10 копеек.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:45 – 1,1337 доллара. Евро сегодня совершает резкие колебания в пределах 1,1313-1,1350 доллара, без явно выраженного направления движения. Наличный евро за день подорожал на 20 копеек, синхронно с ростом цены наличного доллара. Утром оптовые обменные пункты продавали его по 31,10-31,15 гривен, а к вечеру ценник достиг 31,30-31,35 гривен.

Российский рубль во вторник сначала опустился до 75 рублей за доллар, а к вечеру возобновил укрепление и достиг отметки 74,55 рубля за доллар. Обострение геополитической напряженности (сообщается, что Россия перебрасывает к границе с Украиной боевые вертолеты) пока никак не сказалось на крепости российской валюты. В столице наличный рубль сегодня продавали в довольно широком (для него) диапазоне. Некоторые обменные пункты из-за падения гривны подняли цену и на наличный рубль до 3,67-3,69 гривен за 10 рублей; остальные же оставили цену неизменной на уровне 3,65 гривны за 10 рублей. Впрочем, более дешевых предложений сегодня уже не было.