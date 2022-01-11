Валютный рынок вторника: итоги дня
Во вторник ажиотажный спрос на безналичный доллар привел к резкому росту котировок на межбанковском валютном рынке. Национальному банку пришлось вмешаться в ситуацию, которая грозила выйти из-под контроля.
Первая половина торговой сессии прошла относительно спокойно. Торговля шла в непосредственной близости от уровня 27,50 гривен; котировки то опускались ниже, то возвращались выше. Однако после обеда ситуация резко поменялась: Выход сразу нескольких крупных импортеров энергоносителей нарушил хрупкий баланс спроса и предложения. К ним присоединились банки, покупавшие безналичную валюту под «обналичку» (т.е. для пополнения валютных касс наличной валютой). Увидев, что котировки пошли вверх, и остальные импортеры решили больше не ждать и также выставили свои заявки. Ситуацию пришлось экстренно спасать Национальному банку. Он вышел с интервенцией на продажу по цене 27,61 гривен, но 50 млн долларов, проданные регулятором, ушли, как сказали «Курсу Украины», «как в сухую землю». Даже остановить рост НБУ не смог.
Закрыли основную фазу торгов понедельника на 11,8 копеек на покупке и на 11,5 копеек на продаже выше, чем в понедельник.
Ход торгов
Стартовые котировки – 27,48/27,56 (покупка/продажа).
Торги вторника открылись примерно так же широко, как и в понедельник: спред на открытии составил 8 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,50 гривен прошла в 9:35 (повторив один в один начало вчерашнего дня). В начале торгов и покупателей, и продавцов было довольно много; часть продавцов поторопилась продать валюту, и котировки изначально ушли вниз. К 10:30 опустились до 27,47 гривен на покупке и 27,495 гривен на продаже. По таким ценам желающих купить нашлось очень много, поэтому котировки опять пошли вверх. До 13:00 почти все сделки шли в диапазоне 27,49-27,52 гривен. Однако во время обеденного перерыва баланс нарушился: уже к 14:00 покупателей было в 3 раза больше, чем продавцов. Котировки быстро перевалили через отметку 27,60 гривен – и только в этот момент на рынке появился Национальный банк. Его выход с продажей ненадолго затормозил рост, но уже в 15:30 регулятор ушел, а рост продолжился с новой силой. Закрыли активную фазу торгов на дневных максимумах.
Котировки закрытия торгов – 27,61/27,635 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 28,5 млн по сравнению с понедельником и составил 200 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,4992 гривен.
- Официальный курс доллара на 12 января установлен на отметке 27,5093 гривен за доллар, рост на 0,95 копейки.
- Официальный курс евро на 12 января установлен на отметке 31,1722 гривен за евро, рост на 5,62 копеек.
- Наличный доллар в оптовых обменниках Киева за день подорожал на 16 копеек. Утром его, как и вчера в это же время, продавали по 27,56-27,57 гривен, а к 17 часам ценник подняли до 27,72-27,75 гривен. В итоге, разрыв между наличным и безналичным долларом стал больше 10 копеек.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:45 – 1,1337 доллара. Евро сегодня совершает резкие колебания в пределах 1,1313-1,1350 доллара, без явно выраженного направления движения. Наличный евро за день подорожал на 20 копеек, синхронно с ростом цены наличного доллара. Утром оптовые обменные пункты продавали его по 31,10-31,15 гривен, а к вечеру ценник достиг 31,30-31,35 гривен.
Российский рубль во вторник сначала опустился до 75 рублей за доллар, а к вечеру возобновил укрепление и достиг отметки 74,55 рубля за доллар. Обострение геополитической напряженности (сообщается, что Россия перебрасывает к границе с Украиной боевые вертолеты) пока никак не сказалось на крепости российской валюты. В столице наличный рубль сегодня продавали в довольно широком (для него) диапазоне. Некоторые обменные пункты из-за падения гривны подняли цену и на наличный рубль до 3,67-3,69 гривен за 10 рублей; остальные же оставили цену неизменной на уровне 3,65 гривны за 10 рублей. Впрочем, более дешевых предложений сегодня уже не было.