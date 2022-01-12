Советы психолога: как избавиться от страха критики

Боязнь чужих оценок, переживания о том, что скажут другие часто приводят к неуверенности в себе и мешают самореализации. Известная психолог Елена Адамова рассказала, что такое осуждение посторонних людей и как правильно относиться к такому поведению окружающих, сообщает Сегодня.

Три совета, как избавиться от негативного ощущения из-за критики:

концентрация внимания – следует выяснить, кто для вас является источником негативной информации, и попросите этих людей не передавать вам сплетни;

общение со сплетниками: предложите этим людям поговорить о себе, а еще узнайте информацию, которая вас интересует напрямую;

фокусирование на себе – добавьте к жизни хобби и увлечения, чтобы не было времени переживать из-за сплетен о себе.