Советы психолога: как избавиться от страха критики
Боязнь чужих оценок, переживания о том, что скажут другие часто приводят к неуверенности в себе и мешают самореализации. Известная психолог Елена Адамова рассказала, что такое осуждение посторонних людей и как правильно относиться к такому поведению окружающих, сообщает Сегодня.
Три совета, как избавиться от негативного ощущения из-за критики:
- концентрация внимания – следует выяснить, кто для вас является источником негативной информации, и попросите этих людей не передавать вам сплетни;
- общение со сплетниками: предложите этим людям поговорить о себе, а еще узнайте информацию, которая вас интересует напрямую;
- фокусирование на себе – добавьте к жизни хобби и увлечения, чтобы не было времени переживать из-за сплетен о себе.
Только проживая свою жизнь по полной, вы сможете по-настоящему наслаждаться ритмом и достижениями. С этим придет и чувство сострадания к людям, которые вместо того, чтобы достигать чего-то, фокусируются на вас, – поделилась эксперт.